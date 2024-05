Podaljšek odločil tekmo številka 1 finala na vzhodu

Košarkarji Boston Celtics so v finalu vzhodnega dela končnice severnoameriške lige NBA doma po podaljšku s 133:128 (STATISTIKA) premagali Indiano Pacers in povedli z 1:0 v zmagah. Jaylen Brown je s trojko 6,1 sekunde pred koncem rednega dela izenačil na 117:117 in tekmo prevesil v podaljšek.

S 36 točkami, desetimi v podaljšku, 12 skoki in štirimi podajami je bil Jayson Tatum prvi mož domačih in tudi tekme, ob tem je dosegel odločilno trojko v dodatnem delu igre. Za Celtics je Brown dodal 26, Jrue Holiday pa 28 točk. Za Indiano je Tyrese Haliburton prispeval 25 točk, 10 podaj in tri skoke, Pascal Siakam pa 24 točk, sedem podaj in 12 skokov.

Jayson Tatum je bil junak podaljška. FOTO: David Butler Ii/USA Today Sports

Zmagovalec tega dvoboja se bo v velikem finalu za naslov prvaka NBA pomeril z boljšim iz obračuna med ekipama Minnesote Timberwolves in Dallas Mavericks slovenskega zvezdnika Luke Dončića. Prvi obračun finala zahodnega dela lige bo v Minneapolisu danes ponoči ob 2.30 po slovenskem času.

»Bilo je veliko vzponov in padcev. Nismo igrali najboljše košarke. Skorajda nam je uspelo 'zakockati' tekmo, a smo preživeli in moramo nujno naslednjič na parketu prikazati več in boljše,« je povedal Brown, trikratni udeleženec tekme vseh zvezd lige.

Trener Pacers Rick Carlisle je prevzel krivdo za poraz, saj bi po njegovem mnenju morali dobiti dvoboj že v rednem delu srečanja. »Deset sekund pred koncem rednega dela bi moral klicati premor za posvet, po katerem bi imeli možnost za napad ter povišanje prednosti. Toda to se ni zgodilo, poleg tega pa smo naredili v zaključku še nekaj nepotrebnih napak,« je pojasnil Carlisle, bivši trener Dallasa.