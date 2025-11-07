Nekdanji trener Gorana Dragića lahko le gledal gorečo hišo

Trener košarkarske ekipe Miami Heat Erik Spoelstra je po vrnitvi z gostovanja v ligi NBA v Denverju doživel neprijetno presenečenje – njegov dom na Floridi je zajel obsežen požar. Gasilci iz okrožja Miami-Dade so bili o požaru v prestižni soseski Coral Gables obveščeni v četrtek ob 4.36 zjutraj.

Po navedbah oblasti je bilo za dokončno pogasitev ognjenih zubljev potrebnih skoraj osem ur. »Ob prihodu so plameni segali višje od dreves, ogenj pa je hitro zajel celotno hišo,« je povedala poveljnica gasilskega bataljona Victoria Byrd. Streha se je med gašenjem tudi vdrla. V času izbruha požara v hiši ni bilo nikogar, poškodovanih ali smrtnih žrtev niso zabeležili. Vzrok požara še preiskujejo.

Imenovali so ga za selektorja ameriške reprezentance

Spoelstra, ki so ga prejšnji mesec imenovali za selektorja ameriške reprezentance, je bil ob izbruhu požara na poti z moštvom. Heat so v sredo zvečer končali štiritekmo gostujočo serijo s porazom proti Denverju, čarterski let ekipe pa je pristal v Miamiju približno 35 minut po prvem gasilskem odzivu. Videoposnetki s prizorišča prikazujejo Spoelstro, kako spremlja gasilce med gašenjem ognja, ki je popolnoma uničil njegovo petspalnično rezidenco.

Petinpetdesetletni trener je eden najuspešnejših v zgodovini franšize Miamija. Kot pomočnik trenerja je bil del moštva, ki je leta 2006 osvojilo naslov prvaka NBA, kasneje pa je Miami kot glavni trener popeljal do zaporednih naslovov v letih 2012 in 2013. Bil je tudi pomočnik glavnega trenerja ameriške reprezentance na lanskih olimpijskih igrah v Parizu.

Pri Miamiju so v izjavi sporočili, da bo Spoelstra ekipo vodil že na naslednji tekmi proti Charlotte Hornets. »Hvaležni smo, da v požaru ni bil nihče poškodovan. Naše misli, molitve in podpora so s Spoom in njegovo družino,« so zapisali pri Heatu.