Pohvale nekdanjega trenerja so bile slaba uteha za Luko Dončića

Košarkarji Dallasa so v Indianapolisu končali zmagoviti niz sedmih zmag v ligi NBA. Indiana je v domači dvorani zmagala s 133:111, čeprav je prvi zvezdnik teksaške ekipe, Slovenec Luka Dončić dosegel 33 točk, Kyrie Irving pa 29.

A slaba igra v obrambi, gostitelji so zadeli kar 14 trojk, je botrovala zanesljivi zmagi Indiane, za katero je Myles Turner prav tako dosegel 33 točk, Tyrese Haliburton pa je k zmagi dodal 17 točk in deset podaj.

»Treba jih je pohvaliti,« je po tekmi dejal trener Dallasa Jason Kidd: »Zadevali so mete. Mi se bomo iz tega učili. Imeli smo 15 podaj, najmanj v sezoni. Haliburton nam je povzročal težave, Turner pa nekako najde pot do črte za tri. Imel je veliko prostora, bil je široko odprt, zato moramo biti boljši.«

Dončić, vodilni v prvenstvu NBA s povprečjem 34,3 točke na tekmo to sezono, je tekmo začel odločno in zadel prvih osem od desetih točk Dallasa, v prvem polčasu pa je dosegel 25 točk. Skupno je 33 točkam dodal še po šest skokov in podaj.

Trener Indiane Rick Carlisle je bil po tekmi poln hvale na račun slovenskega zvezdnika. »To, kar Luka počne letos ... Sploh ne vem, kako bi to opisali,« je dejal Carlisle: »Znova piše zgodovino. Tudi Irving igra odlično. Ti fantje so v zelo majhni skupini ekip, ki so resnično legitimni kandidati za naslov.«

Carlisle, ki je kot trener Dallas leta 2011 popeljal do naslova v NBA in bil obenem tudi Dončićev prvi trener onkraj luže, je zelo pohvalil dosežke slovenskega zvezdnika v tej sezoni.

Vnovič ga je označil za bodočega najkoristnejšega igralca (MVP) lige, kar je že avgusta napovedal za DallasBasketball.com.

»Mislim, da so se zdaj vsi prepričali, kako neverjeten je. Resnično že nekaj let govorim, da je samo vprašanje časa, kdaj bo MVP in MVP finala. Vsekakor je že letos med kandidati,« je dodal Carlisle.

Že v torek košarkarje Dallasa čaka druga od štirih tekem v gosteh. Tokrat se bodo pomerili s Clevelandom.