Poker zmag in šampionski skalp vodilnih v evroligi prebudila Stožice

V košarkarskih Stožicah se dogaja nekaj posebnega. Četudi na papirju ne sodi med najboljša moštva na stari celini, Cedevita Olimpija iz tedna v teden potrjuje, da lahko izzove – in premaga – evropske velikane. Šampionski skalp Crvene zvezde, trenutno vodilne ekipe v evroligi, dosežkom letošnje sezone daje dodatno težo, z zanesljivo zmago nad Hamburgom so zmaji dokazali, da so rutinirano, raznovrstno in dobro vodeno moštvo. Na gostovanju v Ljubljani do konca sezone nikomur ne bo lahko.

Za val optimizma je manjkal le še skalp katerega od renomiranih tekmecev, zdesetkana Crvena zvezda je bila tekmec po meri za nabrušene Ljubljančane. V zadnjih 80 sekundah so si brez potrebe zapletli življenje, a priložnosti niso »zakockali« in z zmago (87:86) navdušili več kot 6000 navijačev v Stožicah, ki so prejeli najboljše možno vabilo, da tribune v večjem številu napolnijo tudi v košarkarsko obarvanih tednih, ki sledijo. »Prava tekma v evroligaškem tempu, upam, da gledalcem ni žal, spremljali so vrhunski košarkarski obračun. Igralcem vse čestitke, borili so se za vsako žogo,« je Zvezdan Mitrović zadovoljen, da je svoj nepopustljivi karakter uspešno prenesel na svoje moštvo.