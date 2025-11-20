  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Košarka

    Poker zmag in šampionski skalp vodilnih v evroligi prebudila Stožice

    Odličnih 14 dni na domačih tleh so košarkarji Cedevite Olimpije zaokrožili z zmago nad Hamburgom. Na vrhu v evropskem pokalu in jadranski ligi
    Po zmagi nad Crveno zvezdo je tribune zajela evforija. Foto Cedevita Olimpija
    Galerija
    Po zmagi nad Crveno zvezdo je tribune zajela evforija. Foto Cedevita Olimpija
    Nejc Grilc
    20. 11. 2025 | 10:45
    20. 11. 2025 | 10:54
    4:39
    A+A-

    V košarkarskih Stožicah se dogaja nekaj posebnega. Četudi na papirju ne sodi med najboljša moštva na stari celini, Cedevita Olimpija iz tedna v teden potrjuje, da lahko izzove – in premaga – evropske velikane. Šampionski skalp Crvene zvezde, trenutno vodilne ekipe v evroligi, dosežkom letošnje sezone daje dodatno težo, z zanesljivo zmago nad Hamburgom so zmaji dokazali, da so rutinirano, raznovrstno in dobro vodeno moštvo. Na gostovanju v Ljubljani do konca sezone nikomur ne bo lahko.

    Za val optimizma je manjkal le še skalp katerega od renomiranih tekmecev, zdesetkana Crvena zvezda je bila tekmec po meri za nabrušene Ljubljančane. V zadnjih 80 sekundah so si brez potrebe zapletli življenje, a priložnosti niso »zakockali« in z zmago (87:86) navdušili več kot 6000 navijačev v Stožicah, ki so prejeli najboljše možno vabilo, da tribune v večjem številu napolnijo tudi v košarkarsko obarvanih tednih, ki sledijo. »Prava tekma v evroligaškem tempu, upam, da gledalcem ni žal, spremljali so vrhunski košarkarski obračun. Igralcem vse čestitke, borili so se za vsako žogo,« je Zvezdan Mitrović zadovoljen, da je svoj nepopustljivi karakter uspešno prenesel na svoje moštvo.

    Sorodni članki

    Šport  |  Košarka
    Evropski pokal

    Zmaji znova razveselili svoje navijače

    Košarkarji Cedevite Olimpije so bili v evropskem pokalu prepričljivo boljši tudi od igralcev Hamburga.
    19. 11. 2025 | 21:16
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga ABA

    Velik skalp Olimpije, v Stožicah po dramatični končnici padla Crvena zvezda

    Košarkarji Cedevite Olimpije so v 7. krogu lige Aba premagali Crveno zvezdo s 87:86 (23:16, 48:44, 65:66).
    17. 11. 2025 | 20:16
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Aba

    Ljubljančani klonili v Beogradu

    Košarkarji Ilirije so drugič v nizu po Crveni zvezdi v regionalnem tekmovanju prejeli več kot 100 točk.
    31. 10. 2025 | 20:02
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Evropski pokal

    Tudi v Stožicah ostali brez plena

    Košarkarji Cedevite Olimpije so v evropskem pokalu po porazu v Istanbulu tokrat pred 3500 gledalci doma izgubili proti tekmecem iz Litve.
    29. 10. 2025 | 22:07
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Lestvica najbogatejših

    Najbogatejša Slovenca sta zakonca Dari in Vesna Južna

    Večino seznama zasedajo lastniki uspešnih slovenskih podjetij. Dončić na robu prve četrtine lestvice kot prvi športnik z več kot stomilijonskim premoženjem.
    Janez Tomažič 19. 11. 2025 | 03:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Razkrit obstoj zakulisnih pogajanj med ZDA in Rusijo

    Moskva in Washington sta domnevno sestavila mirovni sporazum, o katerem morata prepričati še Kijev in evropske države.
    Boris Čibej 19. 11. 2025 | 17:22
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Spletna trgovina

    Nova dajatev za poceni kitajsko blago iz Temuja in Sheina

    Obseg spletnih nakupov v državah tretjega sveta se je podvojil, evropski trgovci opozarjajo na nelojalno konkurenco.
    Maja Grgič 19. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

    Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Cedevita OlimpijaJaka BlažičLiga Abaevropski pokalOlimpijaZvezdan MitrovićevroligaHamburg

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Kolesarstvo
    Pogovor

    Pogačar išče nove izzive, želi si zmage v Sanremu in Roubaixu

    Slovenski kolesar Tadej Pogačar je v pogovoru za Marco ocenil sezono 2025, spregovoril o ciljih za naslednje leto in o svojih konkurentih.
    20. 11. 2025 | 11:47
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Hrvaška

    Duhovnik z območja Zadra zaradi pedofilije obtožen na slaba štiri leta zapora

    Zadrska nadškofija je duhovnika, ki se na sodbo lahko pritoži, že pred tem razrešila vseh duhovniških služb.
    20. 11. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Rusija

    Putin odšel na zdravniški pregled v Moskvo, noč je preživel v bolnišnici

    Ruski predsednik je po ogledu razstave v Moskvi odšel na dvodnevni zdravniški pregled.
    20. 11. 2025 | 11:17
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Kakšna bo prihodnost Anthonyja Davisa?

    Anthony Davis je v letošnji sezoni zaradi poškodbe izpustil enajst tekem, a manjšinski lastnik Marc Cuban zatrjuje, da se od njega ne želijo posloviti.
    Tim Erman 20. 11. 2025 | 11:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Deloindom

    Sosedi si lastijo parkirišča, a brez pravne podlage: kaj lahko storite?

    Vam res ni dovoljeno parkirati na 'njihovem' parkirnem mestu? Ali gre le za stvar dobrih sosedskih odnosov?
    Kaja Berlot 20. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Rusija

    Putin odšel na zdravniški pregled v Moskvo, noč je preživel v bolnišnici

    Ruski predsednik je po ogledu razstave v Moskvi odšel na dvodnevni zdravniški pregled.
    20. 11. 2025 | 11:17
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Kakšna bo prihodnost Anthonyja Davisa?

    Anthony Davis je v letošnji sezoni zaradi poškodbe izpustil enajst tekem, a manjšinski lastnik Marc Cuban zatrjuje, da se od njega ne želijo posloviti.
    Tim Erman 20. 11. 2025 | 11:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Deloindom

    Sosedi si lastijo parkirišča, a brez pravne podlage: kaj lahko storite?

    Vam res ni dovoljeno parkirati na 'njihovem' parkirnem mestu? Ali gre le za stvar dobrih sosedskih odnosov?
    Kaja Berlot 20. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zgodba malega bombona z močjo svežine

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 12:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Legenda zimskih dni

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Kako deluje trg ukradenih podatkov

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba s prav posebno zgodbo

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo