Poleg Dončićevega projekta se z novim tekmovanjem spogleduje tudi Barcelona

Evropsko košarko v prihodnjih letih čaka preobrazba. Potem ko je komisar lige NBA Adam Silver v začetku meseca izrazil pričakovanje, da se bo evropska liga NBA začela s sezono 2027/2028, je nekdanji košarkar Pau Gasol dejal, da se je Barcelona pripravljena pridružiti novemu projektu.

Silver v sodelovanju s Fibo pripravlja evropsko vejo lige NBA, ki bi vključevala 12 stalnih ekip in štiri kvalifikacijske. Pariz, Lyon, London, Berlin, Madrid, Barcelona, Milano, Rim, Manchester, München, Atene in Istanbul so mesta, v katerih želijo vzpostaviti franšize, ponudbe kandidatov pa pričakujejo do konca meseca.

Želja o ustanovitvi NBA Europe je sprožila napetosti z evroligo, saj bi v novem tekmovanju Silver želel tudi evroligaške klube, kot je Barcelona. Katalonski klub je sicer januarja z najmočnejšim evropskim tekmovanjem podpisal novo pogodbo, s katero se je evroligi zavezal za naslednjih deset sezon.

Toda Gasol je sedaj sporočil, da nastopanja v NBA Europe pri klubu še niso prečrtali. »Barca je odprta za možnost lige NBA v Evropi. Barca je jasno povedala, da želi biti v najboljši evropski ligi, hkrati pa mora tudi razumeti, morda bolje, model, projekt, pogoje in videti, da se določene stvari dogajajo,« je povedal sloviti Španec, ki sodeluje pri projektu evropske veje severnoameriške lige.

»Predsedniške volitve so morda stvari zaustavile, dale prednost drugim stvarem, vendar smo morali imeti jasnost, ki jo imamo zdaj, in od 1. julija bo Joan ponovno prevzel uradni nadzor nad klubom. Sem zelo blizu klubu, da lahko upravljam s tem, kar bi pomenilo vrednotenje vstopa v projekt,« je še dodal Gasol, ki je v svoji dolgoletni karieri igral med drugim igral za Barcelono, Los Angeles Lakers in Chicago Bulls.

Za mesto v nastajajočem tekmovanju se poteguje tudi ekipa Vanoli Cremona, del skupine vlagateljev, ki je nedavno prevzela moštvo pa je tudi slovenski košarkar Luka Dončić. Po nakupu je konzorcij moštvo preselil v Rim.