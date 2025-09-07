Poljaki pretrd oreh za BiH

Košarkarjem Bosne in Hercegovine je dolgo kazalo, da se bodo prvič po dolgih 32 letih uvrstili v četrtfinale evropskega prvenstva v košarki, toda v zadnji četrtini so močno popustili in Poljska se je veselila zaslužene zmage z 80:72 (62:61, 40:44, 14:23).

Predvsem v uvodni četrtini so bosansko-hercegovski aduti na krilih sijajnega Jusufa Nurkića blesteli, s serijo 13:2 zgradili upanje o podvigu, seveda pa se kakovostnejša poljska zasedba, katere moč je ob uvodu v prvenstvo spoznala tudi naša reprezentanca, ni vdala. Predvsem udarna igralca Jordan Loyd ter Mateusz Ponitka sta ohranjala ravnotežje, v odločilnih trenutkih tekme pa tudi nagnila tehtnico na stran poljske reprezentance. Loyd je tako zbral kar 28 točk, Ponitka 19, pri izbrani vrsti BIH pa je bil najučinkovitejši omenjeni Nurkić z 20 točkami.

Poljska se bo v Rigi za vstop v polfinale pomerila s Turčijo, v četrtfinalu pa so zaenkrat še Nemčija, Finska in Litva.