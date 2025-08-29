Poljski organizator igre z enim najboljših debijev v zgodovini

Najboljši poljski strelec na tekmi s Slovenijo, ki so jo domačini v dvorani Spodak v Katovicah dobili s 105:95, je bil naturalizirani Američan Jordan Loyd. Zbral je 32 točk, zadel pa je kar sedem od osmih metov za tri točke. To je četrti najboljši dosežek ob debiju v zgodovini eurobasketa.

»Tega nisem vedel, je kar noro, saj je na turnirju že igralo veliko velikanov košarke,« je povedal na tiskovni konferenci po koncu tekme. Če upoštevamo le debije po letu 2000, potem je poljski igralec celo na vrhu lestvice, sicer pa so pred njim še Nemec Mike Jackel s 36 točkami, Litvanec Arturas Karnisovas s 35 in še en Poljak Edward Jurkiewicz s 34 točkami. V tem tisočletju sta doslej rekord držala Bojan Bogdanović in Todor Stoykov, ki sta ob debiju v reprezentanci dala 27 točk.

Mateusz Ponitka in Luka Dončić. FOTO: Reuters

Če to še ni dovolj, je njegovih debitantskih sedem zadetih trojk največ od leta 1995, ko so začeli voditi statistiko. »Vsakič, ko se kot igralec znajdeš v enem od teh seznamov, se počutiš dobro in imaš občutek, da lahko narediš karkoli, to je super,« še pravi Loyd. »Rekel bi, da je bila to ena mojih najboljših tekem, ampak samo zato, ker smo zmagali. Prav nič ne bi pomenilo, če ne bi zmagali.«

Ta izjemen rezultat pa je dosegel v dvoboju z enim izmed najboljših košarkarjev ta hip. Luka Dončić je bil prvi strelec tekme, 34 točkam je dodal devet podaj in pet ukradenih žog, a niti to ni bilo dovolj za zmago Slovenije: »Precej dobro je bilo biti z njim na parketu. Je eden najboljših igralcev na svetu. Kot igralec na drugi strani to uporabljaš kot dodatno energijo. Vsi so osredotočeni nanj in kot ekipa smo to uporabili za motivacijo,« igranje s slovenskim zvezdnikom opisuje Loyd.

Jordan Loyd si ne bi mogel predstavljati boljšega debija v rdeče-belem dresu. Domača zmaga proti nekdanjim prvakom, rivalstvo z Luko Dončićem in rekordni debi ga motivirajo pred nadaljevanjem eurobasketa: »Navijači so nam dali ogromno energije, bilo je neverjetno. To vzdušje je bilo eno najboljših, v katerih sem igral,« je Loyd zasluge za zmago pripisal domači publiki v Katovicah.