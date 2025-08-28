Poljski selektor veliko stavi na naturaliziranega Američana, Dončića se ne boji

Slovenska košarkarska reprezentanca bo drevi v Katovicah začela nastope na letošnjem evropskem prvenstvu. Javnost že nestrpno pričakuje, kako se bo ekipa na čelu s prvim zvezdnikom Luko Dončićem znašla proti Poljski, reprezentanci, proti kateri so naši na zadnjem prvenstvu stare celine presenetljivo izgubili v četrtfinalu. Tokrat so favoriti Slovenci, a domačini bodo lahko računali tudi na Jordana Loyda, novega organizatorja igre.

Takrat je bilo razočaranje veliko, letos pa bi bili z uvrstitvijo med najboljših osem precej zadovoljni. Že prva ovira bo izjemno visoka, našo četo čaka gostiteljica skupine D. Poljaki bodo s Slovenijo igrali v razprodani dvorani Spodek, logično pa je, da bodo imeli domači številčnejšo podporo s tribun. Visoke načrte ima tudi trener poljske izbrane vrste Igor Miličić, ki je za domače medije predstavil cilje pred prvo tekmo.

Mateusz Ponitka še vedno igra vrhunsko. Letos brani barve turškega Bahčešehirja. FOTO: Fiba

»Osredotočeni smo na boj za zmago. Igrali bomo doma, a bo nasprotnik na prvi tekmi težak. Vemo, kdo je Luka Dončić na košarkarski sceni, a se ga ne bojimo. V tekmo gremo pozitivno in z mislijo na zmago,« pravi hrvaško-poljski strateg, ki bo lahko računal na prvenec Jordana Loyda, naturaliziranega Američana in menjavo za upokojenega A.J. Slaughterja. Igral bo na položaju organizatorja igre, 193-centimetrski igralec pa je letos z Monacom postal podprvak evrolige.

»Jordan se je zelo dobro vživel v ekipo. Je igralec, ki si vse, kar počne, vzame k srcu. Zna dosledno dosegati točke, a hkrati odpira igro tudi drugim igralcem,« je poudaril Miličić. 32-letnik ima veliko mednarodnih izkušenj. V severnoameriški ligi NBA je igral za Toronto Raptors, s katerim je leta 2019 postal tudi prvak. Še pred tem se je kalil v izraelskem Hapoelu, po igranju onkraj Atlantika pa se je pridružil španski Valencii. Zaigral je še za Crveno Zvezdo in Zenit iz Sankt Petersburga, zadnjih nekaj let pa si kruh služi pri Monacu.

Vmes je sicer prestopil v Izrael k Tel Avivu, a je klub lani zaradi nestabilne politične situacije hitro zapustil. Za Poljsko še ni odigral nobene uradne tekme, a bo na obračunu s Slovenijo na voljo trenerju Miličiću. Pred Loydom je v rdeče-belih barvah navduševal A.J. Slaughter, ki pa je že sklonil reprezentančno pot. Še vedno bosta zelo pomembna Mateusz Ponitka in Aleksander Balcerowski, zaradi poškodbe manjka Jeremy Sochan.

Tekma med Slovenijo in Poljsko se začne ob 20.30, stavnice pa več možnosti za zmago pripisujejo naši izbrani vrsti.