    Košarka

    Poljski selektor: Vemo, kdo je Luka Dončić

    Poljski košarkarski selektor Igor Miličić se zaveda, da je prva tekma prvenstva najpomembnejša in da bo Slovenija težak nasprotnik.
    Poljski košarkarski selektor Igor Miličić pravi, da bo Poljska proti Sloveniji osredotečan na boj in zmago. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
    Poljski košarkarski selektor Igor Miličić pravi, da bo Poljska proti Sloveniji osredotečan na boj in zmago. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
    Š. R., STA
    27. 8. 2025 | 09:17
    27. 8. 2025 | 09:23
    3:37
    Poljski košarkarski selektor Igor Miličić dobro pozna prvega tekmeca Poljske na evropskem prvenstvu. Zato ne gre podcenjevati Slovenije, v kateri igra zvezdnik lige NBA Luka Dončić. Vendar pa Hrvat na poljski klopi verjame v svojo ekipo, kot je poudaril v intervjuju za poljsko tiskovno agencijo PAP le nekaj ur pred prvim žvižgom v Katovicah.

    Danes se bo v Tampereju na Finskem in Rigi v Latviji začelo 42. evropsko prvenstvo v košarki. Slovenija bo tekmovanje odprla v četrtek, ko bosta na delu skupini v Katovicah in Limassolu. Pred tremi leti je Poljska na evropskem prvenstvu v Berlinu v četrtfinalu premagala Slovenijo, ki jo je vodil Dončić in je takrat branila naslov iz leta 2017. Poljaki so bili boljši z 90:87 in si tako prvič po letu 1971 zagotovili mesto med najboljšimi štirimi ekipami na evropskem prvenstvu.

    Prva tekma je najpomembnejša

    Miličić je priznal, da uvodna tekma prinaša posebna čustva. Slovenci in Poljaki se bodo pomerili na tekmi skupine D v dvorani Spodek Arena v Katovicah z začetkom ob 20.30. »Prva tekma je vedno najpomembnejša. Ko pa je ta za nami, se bodo pojavile naslednje 'najpomembnejše' in 'najtežje' tekme. Takšna bo tekma proti Izraelu, in ko bo ta tekma končana, bo naslednja, proti Islandiji, spet 'najpomembnejša in najtežja'. Tako je vedno videti z gledišča trenerja,« je dejal Miličić.

    »Igramo doma. Na uvodni tekmi nas čaka težak nasprotnik. Vemo, kdo je Luka Dončić na košarkarskem zemljevidu, a se ga ne bojimo. V to tekmo gremo s pozitivnim pristopom, osredotočeni na boj in zmago,« je poudaril. Hrvaški selektor, ki ima že leta tudi poljsko državljanstvo, ima visoka pričakovanja glede reprezentančnega debija naturaliziranega Američana Jordana Lloyda, podprvaka evrolige z Monacom.

    Srbi z Jokićem favoriti, Slovenci z Dončićem bodo napadali iz ozadja

    Košarkar je poljski potni list prejel avgusta in bo nadomestil A.J.-ja Slaughterja, ki je za poljsko reprezentanco igral od leta 2015 do 2022 in pomembno prispeval k uspehom ekipe - osmem mestu na svetovnem prvenstvu na Kitajskem leta 2019 in četrtem mestu na eurobasketu 2022.

    »Slaughterju zagotovo ne želimo ničesar vzeti, saj je toliko let briljantno igral za našo ekipo. Lloyd pa se je v ekipo zelo dobro vklopil. Je igralec, ki si vse, kar počne, vzame k srcu. Z nami je in želi na turnirju dati vse od sebe. Hitro se je privadil soigralcem ter se prilagodil njihovim napadalnim in obrambnim potezam. Točke lahko dosega v hitrih napadih, a hkrati tudi odpira igro drugim igralcem. To je povsem drugačna raven kakovosti na igrišču, poleg tega pa je agresiven tudi v obrambi. To nam bo pomagalo tudi pri razbijanju nasprotnikovih obramb,« je prepričan Miličić.

    Novice  |  Slovenija
    Absentizem

    Bolniških vse več, delodajalci na robu potrpežljivosti

    Obrtniki in podjetniki opozarjajo, da breme bolniških nadomestil duši gospodarstvo. Zahtevajo krajše obdobje kritja s strani delodajalcev in so za nadzor THC.
    26. 8. 2025 | 16:35
    Preberite več
    Luka DončićPoljskaSlovenijaAleksander SekulićKatoviceeurobasket 2025

