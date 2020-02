Polnoletni Dončić brez dvoboja z Dragićem?

Ljubljana - Luka Dončić je zaradi poškodbe palca na levi roki vprašljiv za tekmo Dallasa z Miamijem, na kateri bo zanesljivo nastopil kapetan slovenske zlate reprezentance Goran Dragić.



Dallas za zdaj sicer Dončića, ki ravno danes praznuje 21. rojstni dan, še ni izključil iz postave za tekmo v Miamiju.



Nova poškodba, Dončić je imel v tej sezoni že težave z desnim gležnjem, je posledica zadnje tekme v San Antoniu, kjer je bil slovenski zvezdnik odločilni mož za zmago Dallasa s 109:103.



Ljubljančana so tekmeci ob koncu prve četrtine dvakrat udarili po roki, zaradi česar je moral na kratko v slačilnico. A se je vrnil in na koncu odigral kar 37 minut.



»Boli, dobil sem jih dvakrat po roki, ampak sodniki so mislili, da so tekmeci udarili po žogi. Preverili bomo, kako je z levo roko, ampak mislim, da ni nič resnega. Vrnil sem se nazaj na parket, ker gre za levo roko, vesel sem, da ni bila desna,« je bil dobro razpoložen od danes polnoletni Slovenec, ki so mu na palec namestili kineziološki trak.



Tekmo v Miamiju si bo ogledalo približno 2000 slovenskih navdušencev, ki so se odpravili na Florido kljub grožnji s širitvijo okužbe s koronavirusom.