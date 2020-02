Pomagal bo Sloveniji na evropsko prvenstvo, toda želi si tudi v Tokio

15,6

točke in 7 skokov je povprečje Jordana Morgana v dresu Pinarja, 2. zasedbe turške lige

Jordan Morgan zna igra igrati učinkovito in atraktivno. FOTO: ABA

Zaljubljen v Slovenijo

Maribor – Leto dni po zadnji odigrani tekmi in klavrnem koncu boja za uvrstitev za svetovno prvenstvo se je slovenska košarkarska reprezentanca zbrala v Mariboru pred četrtkovim začetkom kvalifikacij za evropsko prvenstvo 20021. Med 14 kandidati za nastop na uvodnem gostovanju na Madžarskem je pet udeležencev zlatega EP 2017 (in), šesterica z izkušnjami iz zadnjih dveh let in trije popolni novinci. Poleginčaka na ognjeni krst tudi naturalizirani, ki si bo poskusil obuti velike čevlje rojaka»Ob prihodu na reprezentančni zbor sem se počutil kot na prvi šolski dan, čeprav večino fantov poznam. Zsem igral za Olimpijo, nekateri so bili takrat najini tekmeci, nekaj sem jih spoznal zunaj igrišča. Pred prihodom v Maribor sem prosil selektorja, da mi je posredoval širši seznam igralcev in o novih soigralcih sem se dodatno pozanimal. Ne glede na to, da košarkarji iz lige NBA in evrolige ne bodo mogli igrati niti na prvih tekmah z Madžarsko in Avstrijo niti v nadaljevanju kvalifikacij za EP, imamo dobro moštvo. Upam, da bomo moje besede potrdili z zmagami, za začetek v četrtek v Sombotelu in nato še v nedeljo v Kopru,« je pojasnil 28-letni in 203 cm visoki center.Novopečeni reprezentant je pred šestimi leti postal magister proizvodnega inženiringa na univerzi Michigan. Za uspešno usklajevanje študija s športno kariero mu je pisno čestital takratni predsednik ZDA, zdaj pa si bo moral prislužiti še »diplomo« zahtevnega slovenskega košarkarskega občinstva. Centra turškega Pinarja Karsiyake se resda dobro spomnijo iz sezone 2017/18, ko je s Petrolom Olimpijo osvojil naslov slovenskega prvaka, v tisti sezoni pa je bil prvi strelec moštva v ligi ABA in Fibini ligi prvakov.»Takrat sva se z ženo zaljubila v Slovenijo in se prepričala, da ima močno košarkarsko kulturo. S prijatelji smo gledali finale zadnjega EP v najini dnevni sobi v Ljubljani ter uživali ob velikem uspehu slovenske reprezentance in navdušenju na ulicah. Zdaj se iskreno veselim, da bom tudi jaz oblekel njen dres, saj gre za posebno čast, ki presega vse zadovoljstvo ob uspehih v klubskih moštvih. Zelo vesel sem bil, ko me je selektor poklical lani junija in mi pojasnil celotne okoliščine. O tako visoki ravni košarke igralci sanjamo od otroštva. Poznam veliko odličnih košarkarjev, tudi iz lige NBA, ki niso nikoli igrali za nobeno reprezentanco ali se udeležili meddržavnega tekmovanja. Ko sem se pridružil fantom v Mariboru, sem se hitro prepričal, da se nisem uštel,« je priznal tretji Američan v zgodovini slovenske reprezentance poin Anthonyju Randolphu.Prvi je igral le na EP 2001, slednji je napovedal slovo od izbrane vrste februarja lani, toda Rado Trifunović še vedno potihem računa, da ga bodo premamile junijske olimpijske kvalifikacije. Zato se utegne prvič zgoditi, da se bosta dva asa z one strani Atlantika potegovala za eno prosto mesto v slovenski izbrani vrsti.»Vsi dobro vemo, da smo se tokrat zbrali, da bi dosegli prvi dve zmagi na poti do EP, toda ne moremo se ogniti mislim na OI. Z dobrima predstavama proti Madžarski in Avstriji lahko ubijemo več muh na en mah, saj se lahko dokažemo tudi v selektorjevih očeh pred sestavo moštva za olimpijske kvalifikacije. Z neverjetnimpa bi bilo v Kaunasu vse mogoče. Lepo bi bilo, če bi tudi takrat dobil priložnost, toda zavedam se, kako izjemno nadarjen je Randolph in kaj je že dosegel v slovenskem dresu. Jaz bom čakal na svojo priložnost,« je zagotovil Jordan Morgan.