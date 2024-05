Ponovitev razpleta iz sezone 2011 bi bila za Dallas sanjska

Teksaški kolektiv, zbran okrog Luke Dončića, je proti LA Clippers opravil z duhovi minulih sezon in jih poslal na smetišče zgodovine. Uvrstitev v polfinale zahodne konference apetitov Dallasa ni potešila, Dončić, Kyrie Irving in soigralci ne skrivajo, da jih zanima le lovorika. A zdaj jih čaka drugačna vrsta preizkušnje, naproti jim stoji Oklahoma City Thunder, ekipa z zelo nadarjeno mlado zasedbo in prvim zvezdnikom Shaiom Gilgeous-Alexandrom.

Najprej je, z izdatno pomočjo Kyrieja Irvinga, poslal LA Clippers na počitnice v Cancun, nato se je Dončić v slačilnici izmučen sesedel na stol pred svojo omarico v garderobi. »Ta zmaga bo zelo, zelo pomembna … Če bi morali v nedeljo igrati sedmo tekmo in nato napredovali v drugi krog končnice, bi bilo tekmo v torek zelo težko odigrati. Ta premor bo prišel še kako prav,« se je slovenski zvezdnik veselil treh dni z minimalno količino košarke. S soigralci so precej več časa želeli v sobi za video analizo, čakajo jih Oklahoma City Thunder, povsem drugačna ekipa od izkušenih, a počasnih Clippers iz mesta angelov.

Letošnja ekipa Oklahome je v mnogočem podobna zasedbi iz sezone 2011, s katero se je Jason Kidd kot igralec Dallasa pomeril v končnici in jo s 4:1 tudi premagal. Kevin Durant, James Harden in Russell Westbrook so bili 22-letniki, ki so se šele vzpenjali na zvezdniško raven. Letošnja je zgrajena okrog 25-letnega Gilgeous-Alexandra, ob Dončiću in Nikoli Jokiću enega od treh finalistov za naziv najkoristnejšega igralca sezone. Ob njem zvezdniško trojko tvorita še center Chet Holmgren (22) in krilo Jalen Williams (23), ki je s skokovitim napredkom v letošnji sezoni povzdignil Oklahomo iz kandidatov v končnico do resnih pretendentov za tron lige NBA. S povprečno starostjo 23,9 leta so postali najmlajša ekipa v zgodovini lige, ki si je v rednem delu sezone priigrala status prvih nosilcev v končnici.

Kidd že premagal mlade zvezde Oklahome

»Med obema ekipama je ogromno vzporednic, tudi leta 2011 je bilo jedro Oklahome še zelo mlado. A je bilo že takrat jasno, da so izvrstni košarkarji. Tudi letošnja ekipa je visoka na vseh položajih, vsi igralci lahko zadanejo za tri točke, ob tem pa jih vodi trener leta Mark Daigneault,« o tekmecu pravi Kidd. V sezoni 2011 je Dallas plesal po taktih zdajšnjega vodje stroke pri Dallasu, prvi zvezdnik Dirk Nowitzki pa jih je popeljal do edinega naslova Dallasa doslej.

Tudi letos pot Teksašane vodi prek Oklahome, ki je v prvem krogu končnice celotno ligo znova opozorila nase, ko je odpihnila New Orleans s 4:0. »Doma jih je zelo težko premagati, vsako tekmo odigrajo na 100 odstotkih. Igrajo trdo košarko, agresivno, mladi so le na papirju. Lu Dort je že dolgo v ligi, tudi Shai ima izkušnje in bi si zaslužil naziv MVP. V tej seriji si napak preprosto ne bomo smeli privoščiti,« svoje igralce opozarja Kidd.

V rednem delu sezone je Dallas trikrat izgubil proti Oklahomi, a je vedno manjkal nekdo od para Dončić - Irving. Ko sta igrala skupaj, je Dallas s 146:111 odpihnil tekmece, a tekme v končnici pogosto z rednim delom nimajo veliko skupnega. Ključ do zmage v seriji se bo skrival pod obema obročema, Dallas ima z Danielom Gaffordom in Dereckom Livelyjem prednost v višini, kar bi se moralo poznati v boljšem skoku Teksašanov, Oklahoma pa bo stavila na hitro igro in poskušala centre Dallasa zvabiti stran od obroča, saj Chet Holmgren lahko tudi z meti za tri točke odloči tekmo. Teksašanom bi še kako prav na položaju centra prišel Maxi Kleber, a na Nemca zaradi izpaha rame Dallas vsaj v seriji z Oklahomo ne bo mogel računati. »Raje bi imel vse svoje igralce, a tako pač je. Imamo dovolj možnosti pod obročem, vrnil pa se bo tudi Tim,« je Kidd potrdil, da bo lahko računal tudi na Hardawaya mlajšega.

V utrujeni ekipi z načetim Dončićem na čelu bodo sveže moči v zgoščenem ritmu končnice prišle zelo prav, med prvimi štirimi tekmami košarkarje čaka le po en dan premora.