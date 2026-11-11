Popolna tekma zlatega kapetana, statistike se ne bi branil niti Dončić

Šest metov iz igre, šest zadetkov. Urban Kroflič, kapetan slovenske reprezentance do 20 let, ki je v Stožicah prišla do zlate kolajne, je ob zmagi Cedevite Olimpije v Rostocku z 88:71 izkoristil prav vsak poskus iz igre in bil z 18 točkami prvi strelec Ljubljančanov. V slabih 25 minutah je zadel oba meta za dve točki in vse štiri trojke, dodal pa še štiri skoke in štiri asistence. Zmaji so v sedmem kolu evropskega pokala dosegli drugo zaporedno zmago, skupno četrto v nizu v vseh tekmovanjih.

Ljubljančani so ob polčasu vodili s 50:41, v tretji četrtini pa prednost povečali na 19 točk. Rostock se je v zadnji četrtini približal na 62:70, toda gostje so odgovorili z delnim izidom 10:4. Krofliču je s 16 točkami sledil Rihards Lomažs, ki se je vrnil po poškodbi.

Kroflič je po tekmi poudaril pomen skupnega prispevka in napredka po težkem začetku sezone: »To je bila za nas zelo pomembna tekma. Od prve minute smo kazali pravi značaj in energijo. Za nami je težek začetek sezone, predvsem v evropskem pokalu, a iz tekme v tekmo napredujemo, igramo vse bolje in upamo, da bomo tako tudi nadaljevali. To je bila prava ekipna zmaga, h kateri je vsak prispeval svoj delež tako v obrambi kot v napadu.«

Tekmo je 20-letnik končal s statističnim indeksom 27, ki je na tekmah evropskega pokala redkost, njegov plus - minus je znašal okroglih +20. Za nameček mu je vse to uspelo v manj kot 25 minutah na parketu! Po strelsko zadržanem začetku sezone zdaj očitno Kroflič lovi pravi ritem, podobno velja tudi za njegove soigralce.

Trener Zvezdan Mitrović pa je predstavo označil za najboljšo doslej v sezoni. Olimpija ima v skupini A dve zmagi in pet porazov, naslednji evropski tekmec bo 18. novembra v Stožicah Burgos. Po nekaj spodrsljajih z začetka sezone zdaj zmaji lovijo pravi ritem, tudi četrto mesto in napredovanje v izločilne boje je še dosegljivo, a bodo morali za to dobiti še kakšno zahtevno tekmo v gosteh.

Mitrović sicer povsem miren še vedno ne more biti, znova je bolečine, tokrat v preponi, začutil Noah Kirkwood in tekmo predčasno zaključil.

Rostock Seawolves – Cedevita Olimpija 71:88 (21:24, 20:26, 19:20, 11:18)

Copeland 21, Crockett 11; Cowan ml. 1, Radović 11, Gainey 10, Lomažs 16, Blažič, Osifo, Cerkvenik, Hurt 12, Kirkwood 9 (5 skokov, 5 asistenc), Kroflič 18, Škara 3 (6 skokov), Johnson 8 (5 skokov).