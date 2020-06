Popovich o Trumpu: Norec, uničevalec, idiot

Washington

Pomemben je samo on

Donald Trump se po Popovichevem mnenju skriva za oboroženimi silami, namesto da bi stopil pred ljudstvo. FOTO: Reuters

Lutka v rokah McConnella

Gregg Popovich slovi kot človek, ki se glasno zavzema za pravico. FOTO: USA Today Sports

- Eden najbolj znanih košarkarskih trenerjevje znan kritik ameriškega predsednikain ga je v preteklosti že označil za strahopetca brez duše ter človeka, ki iz ljudi privablja najslabše v svojo korist. Ampak tokrat je v luči umoraše malce začinil svoj besednjak, v katerem so se znašli izrazi »iztirjeni idiot, norec in uničevalec«.V časniku The Nation se je trenerju, ki je s San Antoniom osvojil pet šampionskih prstanov v ligi NBA, republikanski predsednik zameril, ker ni storil ničesar, da bi Američane pomiril, potem ko so se v deželi začeli nasilni protesti po grozovitem umoru še enega temnopoltega moškega v primežu rasističnih policistov.»To je neverjetno. Če bi imel Trump možgane, bi se izpostavil in rekel nekaj, kar bi poenotilo ljudstvo. Ampak to ga ne zanima. Tudi zdaj ne. Tako je iztirjen. Vedno je pomemben le on in kar mu lahko osebno koristi. Nikdar ne gre za splošno dobro,« je nad ravnanjem prvega človeka v Beli hiši zgrožen 71-letni Popovich, trener z najdaljšim stažem v kateri od ameriških lig. San Antonio je prevzel leta 1996 in tam je še zdaj.»Pa tako jasno je, kaj je treba storiti. Potrebujemo predsednika, ki pride ven in reče, da črnska življenja štejejo. Samo te tri besede. Ampak ne more in noče jih izreči. Ne more, ker je zanj bolj pomembna peščica sledilcev, ki podpirajo njegovo blaznost,« je nadaljeval Popovich, ki vidi širši problem: »Ne gre samo za Trumpa, spremeniti se mora sistem. Vodje naredijo vse, da lahko pomagajo. Toda on ne more narediti ničesar, da bi nas vrnil na pozitivno stran. Ker ni voditelj.«Popovich opozarja, da vse niti vleče vplivni republikanec, senator. »McConnell je uničil naš pravni sistem. Želi uničiti zdravstvo. Uničil je okolje. On je glavni in Trump je njegova lutka. Prav smešno je, da Trump tega niti ne ve. Ker je norec.«In še. »Trump ni zgolj razdelil ljudstva. On je uničevalec. V njegovi bližini umreš. Živega te bo požrl za svoje koristi. Zgrožen sem, ker imamo predsednika, za katerega črnska življenja niso pomembna. Zato se skriva v kleti svoje Bele hiše. Ker je strahopetec. Ustvari problem in potem pobegne kot osnovnošolec. Pravzaprav bi bilo najbolje, da ga ignoriramo. Nič ne more storiti, da bi bilo bolje, ker je, kar je: idiot!«