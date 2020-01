Poraz Dončića proti Denverju, zmaga Dragića v Indiani

Preberite še: Luka Dončić na prvem mestu v glasovanju za All Star

Goran Dragić je v 27 minutah v statistiko vpisal 15 točk, štiri podaje ter skok in ukradeno žogo. FOTO: Usa Today Sports

Mladi slovenski košarkarski zvezdnikje v Dallasu v severnoameriški ligi NBA gostil Denver in izgubil s 106:107. Zmagal pa je Miami, ki je v gosteh odpravil Indiano s 122:108.Dončić je v Dallasu igral 37 minut in ob metu iz igre 11-24 (1-7 za tri) dosegel 27 točk, deset asistenc in devet skokov ter izgubil šest žog.je pri domačih, pri katerih je spet manjkal Kristaps Porzingis, dodal 16 točk in osem skokov.Tako kot pri Dallasu Dončić je bil pri Denverju pričakovano prvi mož tekme Nikola Jokić, ki je v 31 minutah zbral 33 točk (26 v drugem polčasu), sedem podaj in šest skokov. Dosegel je tudi zmagoviti koš 7,9 sekunde pred koncem. Vlatko Čančar pri gostih ni dobil priložnosti za igro.Miami pa je precej zanesljivo odpravil Indiano, pri čemer je svoj delež s klopi prispeval tudi Dragić. V 27 minutah je v statistiko vpisal 15 točk, štiri podaje ter skok in ukradeno žogo. Prvi strelec Miamija je bil z 19 točkami, sicer pa je skupaj kar sedem igralcev Miamija doseglo vsaj po 14 točk. Pri domačih pa je s 27 točkami in 14 skoki izstopalMiami bo v petek gostoval v Brooklynu, Dallas pa bo gostil Los Angeles Lakers.