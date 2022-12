Poraz Dragićevih bikov po razburljivem podaljšku

Slovenski košarkarski as Goran Dragić je s Chicago Bulls v severnoameriški ligi NBA izgubil po razburljivih zadnjih sekundah podaljška proti Atlanta Hawks s 122:123. Šestintridesetletni Ljubljančan je v 17:16 minute dosegel dve točki in šest podaj.

V Atlanti so bili navijači priča nori končnici dvoboja, potem ko so v podaljšku kar trije koši padli v zadnji sekundi. Dvajset sekund pred koncem je za Chicago izenačil Coby White (12 točk), nato pa je za 121:119 iz igre zadel Trae Young (19 točk) natanko sekundo pred koncem.

Po minuti odmora je DeMar DeRozan prišel do meta za tri točke, osebno napako pa je storil Bogdan Bogdanović. DeRozan je zadel vse tri proste mete za svojih 34 točk ter vodstvo bikov s 122:121, pol sekunde pa je bilo dovolj, da je do meta izpod koša prišel AJ Griffin (17 točk) in odločil tekmo ob zvoku sirene.

Za novinca v NBA je bil to že drugi odločilni koš v karieri, potem ko je odločil dvoboj proti Toronto Raptors 19. novembra (124:122). »Tista tekma je bila ves čas v mojih mislih, a časa za razmišljanje ni bilo. Vse se je zgodilo tako hitro,« je po tekmi razlagal Griffin.

»Lepo je, ko imaš popolno zaupanje trenerja. Da lahko zgolj opravljaš svoje delo in pomagaš ekipi. Tudi na dan, ko ti ne gre vse od rok, moraš nadaljevati. Daje mi samozavest, da nadaljujem delo. Gremo na naslednjo tekmo,« je še dejal Griffin.

Pri Atlanti se je sicer najbolj izkazal prav Bogdanović z 28 točkami, še šest košarkarjev pa je preseglo mejo desetih točk. Young je v statistiko vpisal 14 podaj, Clint Capela pa ob 15 točkah še 14 skokov. Pri Chicagu je ob 34 točkah DeRozan zbral 13 skokov in osem podaj.

»V ligi sem že zelo dolgo in videl sem še bolj nore stvari. Ni konec, dokler se ne oglasi sirena. Opravili so sijajno delo in zadeli. Čestitali smo jim in gremo naprej,« je po obračunu dejal DeRozan.

Njegov soigralec Dragić ni bil razpoložen pri metu iz igre. Zadel je le enega od sedmih poskusov, za tri v štirih poskusih ni zadel, izgubil je še dve žogi.

V noči na torek bo od Slovencev na parket stopil Luka Dončić z Dallas Mavericks, ki je v nedeljo proti bikom počival zaradi načete stegenske mišice.

Na preostalih tekmah so v obračunu vrha zahodne konference New Orleans Pelicans po podaljšku ugnali Phoenix Suns s 129:124 in vknjižili sedmo zaporedno zmago ter se utrdili na vrhu konference z razmerjem 18-8.

Najbolj se je pri domačih izkazal Zion Williamson s 34 točkami, 29 jih je dodal CJ McCollum. Pri soncih sta izstopala Deandre Ayton z 28 in Mikal Bridges s 27 točkami.

V Philadelphii pa je bil za 76ers junak Joel Embiid, ki je ob zmagi s 131:113 proti Charlotte Hornets zadel 20 od skupno 32 metov za kar 53 točk. Ob tem je zbral še 12 skokov. S tem je kamerunski center še drugič v sezoni presegel mejo 50 točk. Pretekli mesec je Utahu nasul 59 točk. Skupno je četrtič v karieri dosegel vsaj 50 točk, 30. v karieri pa je zbral najmanj 40 točk in 10 podaj.

Zmag so se ponoči veselili tudi košarkarji Los Angeles Lakers, New York Knicks, Orlando Magic in Houston Rockets. Slednji so pripravili presenečenje in ugnali drugouvrščeno ekipo vzhoda Milwaukee Bucks s 97:92.

Jezerniki so bili boljši od Detroit Pistons s 124:117, izkazala pa sta se predvsem LeBron James s 35 in Anthony Davis s 34 točkami.

Kratkohlačniki so s 112:99 premagali Sacramento Kings, Orlando pa je presenetil Toronto s 111:99.