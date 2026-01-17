  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    Poraz kot alarm pred novimi izzivi

    V ligi ABA drugi zaporedni poraz košarkarjev Cedevite Olimpije, tokrat je bila v Stožicah boljša Budućnost.
    DJ Stewart je bil v Stožicah najučinkovitejši zmaj, toda to zeleno-belim ni pomagalo k želeni zmagi proti gostom iz Črne gore. FOTO: Cedevita Olimpija
    DJ Stewart je bil v Stožicah najučinkovitejši zmaj, toda to zeleno-belim ni pomagalo k želeni zmagi proti gostom iz Črne gore. FOTO: Cedevita Olimpija
    STA, Š. R.
    17. 1. 2026 | 22:33
    A+A-

    Košarkarji Cedevite Olimpije so v ligi ABA doživeli drugi zaporedni poraz. Po nepričakovanem padcu v prejšnjem kolu na Dunaju so v 15. kolu v domačih Stožicah še drugič v tej sezoni izgubili z Budućnostjo  – tokrat z 72:83 (60:58, 40:39, 23:24).

    Čeprav so bili Ljubljančani že pred današnjo tekmo uvrščeni v Top 8, četrti poraz v omenjenem regionalnem tekmovanju ni dobra popotnica za zadnji dve gostovanji v rednem delu pri Zadru (23. 1.) in Iliriji (1. 2.). Moštva bodo namreč vse dosežke prenesla v drugi del.

    Budućnost je do sedme zmage v nizu v ligi Aba prišla v zadnjih minutah. Štiri minute in 24 sekund pred koncem je imela Cedevita Olimpija dve točki prednosti (72:70), do konca tekme pa Ljubljančani niso več dosegli koša.

    Glavni razlog je bil, da niso imeli razpoloženega košarkarja, ki bi lahko prebil črnogorsko obrambo. DJ Stewart je zbral 17 točk (met iz igre 7:13), Aleksej Nikolić jih je dodal 11 (trojke 1:6), Jaka Blažič pa 10 (trojke 1:4).

    Prve štiri ekipe iz vsake skupine sestavljajo Top 8, kjer sledi novih osem preizkušenj. Prvih šest se bo uvrstilo v četrtfinale na dve zmagi, zadnji dve pa v razigravanje za četrtfinale z najboljšima iz lige ABA 2. V skupini za obstanek bo deset ekip, zadnja bo izpadla, predzadnjo pa čakajo kvalifikacije s podprvakom ABA 2.

