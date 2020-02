Portland zasenčil prvo tekmo Los Angeles Lakers po smrti Kobeja Bryanta

Los Angeles Lakers so na prvi tekmi severnoameriške košarkarske lige NBA po tragični smrti Kobeja Bryanta in preostalih žrtev v odmevni helikopterski nesreči izgubili proti Portlandu s 119:127. Brezje izgubil tudi Dallas, ki je v Houstonu klonil s 121:128. Denver je brezpremagal najboljše moštvo lige Milwaukee.Moštvo slovenskega zvezdnika si je največji zaostanek nabralo v tretji četrtini, ko je Houston vodil že za 18 točk. V prvi polovici zadnje četrtine pa so se po zaslugi rezervistov telički približali na vsega tri točke, a v končnici vendarle priznali premoč konkurentom iz Teksasa.Pri domačih sta se s 35 in 32 točkami izkazala(16 skokov) in(devet podaj), pri Dallasu pa je 35 točk dosegel Latvijec Kristaps Porzingis, ki bo po informacijah iz Dallasa v naslednjih dveh tednih brez Dončića (poškodba gležnja) nosil največje breme moštva, ki je na zahodu padlo na šesto mesto (29-19).Največ pozornosti je bilo sinoči posvečene obračunu Los Angeles Lakers proti Portlandu. Na njej je s 46 točkami, devetimi skoki in desetimi podajami blestel, 23 jih je dodal v tretji četrtini za preobrat. »Bilo je težko. Vsi smo bili čustveni. Ena naših legend in ikon se je poslovila. Tekma se je zaradi tega začela počasi, težko je bilo najti pravo motivacijo. Ampak igrali smo, ker imamo radi košarko in ker bi tako želel Kobe Bryant,« je po zmagi dejal Lillard. Pri domačinih je bil najbolj učinkovits 37 točkami in 15 skoki.Pred prvo tekmo in kasnejšim porazom se je moštvo iz mesta angelov poklonilo enemu najboljših košarkarjev vseh časov s polurno slovesnostjo, na kateri je spregovoril tudi, ki je na tekmi dosegel 22 točk ob desetih podajah.Zdajšnji zvezdnik se je v Bryantovem dresu v čustvenem nagovoru spomnil svojega prijatelja in enega od največjih vzornikov. »Govoril bom naravnost iz srca,« je dejal, ko je odvrgel listek z napisanim govorom. »V vsem tem tednu sem uvidel, za kakšno družino gre, ko je govora o tem moštvu. Ne samo zaradi igralcev, strokovnega štaba, vodstva kluba, ampak tudi zaradi vseh vas navijačev. V teh trenutkih se moramo zanesti drug na drugega,« je nadaljeval 35-letni zvezdnik svetovne košarke.»Ta večer naj bo praznovanje Kobejevega življenja in kariere. Krvi, znoja, solz, zlomljenega telesa in povratkov nazaj na igrišče. Naj bo to praznovanje vseh tistih ur, ki jih je vložil v to, da bi postal največji, kot je bilo mogoče. Danes praznujemo življenje fanta, ki je v klub prišel kot 18-letnik in se upokojil kot legenda pri 38.«»Delila sva si neomajno željo po zmagovanju in veličini. In to, da sem tukaj, mi pomeni res ogromno, saj lahko skupaj s soigralci nadaljujem njegovo zapuščino, dokler lahko stojimo na nogah in igramo košarko. To bi si on želel.«Na ostalih igriščih je deseto zaporedno zmago dosegel Toronto. Aktualni prvaki so bili s 105:92 uspešni v Detroitu. Denver je znova brez odigranih minutv gosteh ugnal Milwaukee s 115:127. Prvi izbor lanskega naboraje ob zmagi svojega New Orleansa s 139:111 proti Memphisu dosegel 24 točk. Zmag pa sta se veselila še Brooklyn proti Chicagu s 133:118 in Oklahoma v gosteh pri Phoenixu s 111:107.