Posebna navijaška izkušnja v mehurčku

Orlando

Zion se je vrnil, Sabonis poškodovan

Zvezdnik New Orleans Pelicans Zion Williamson, ki je zaradi osebnih razlogov zapustil košarkarski mehurček v Orlandu, se je v noči s petka na soboto vrnil na Florido. Preden pa se bo pridružil ekipi, bo prestal obdobje karantene. »Moja družina in jaz cenimo ljubezen in spoštovanje, ki nam ga je pokazal svet v času zasebne družinske zadeve. Veselim se, da se bom pridružil ekipi v Orlandu in vrnil na parket s soigralci po prestani karanteni,« je dejal 20-letnik. Karantena naj ne bi trajala več kot štiri dni, saj so bili testi prvega izbora nabora 2019 na novi koronavirus negativni. Williamson bi bil tako lahko pripravljen že na uvodno tekmo sezone NBA po premoru proti moštvu Utah Jazz 30. julija. Se je pa poškodoval center Indiane Domantas Sabonis, za katerega je sezone bržčas konec.

Energija za igralce

Goran Dragić je pomemben član Miamija. FOTO: Reuters

- Zaključek sezone severnoameriške lige NBA, ki se bo nadaljevala 30. julija v Orlandu, bo potekal pred gledalci, ki se bodo pojavili na ekranih, razporejenih ob igrišču.NBA bo v partnerstvu z Microsoftom uporabil posebno tehnologijo, ki jo v Evropi že uporabljajo nekateri nogometni klubi, med njimi angleški Manchester City, in okoli igrišča namestil posebne video zaslone, ki bodo predstavljali navijače.Na vsaki tekmi se bo na pet metrov dolgih ekranih lahko pojavilo več kot 300 navijačev v petih nivojih. Ti se bodo na igro lahko odzvali v realnem času, tako da bodo košarkarji lahko videli in slišali njihove odzive.»Ta izkušnja bo dala gledalcem občutek, da sedijo eden zraven drugega na tekmi v živo, ob tem pa jim ne bo treba zapustiti udobja svojega doma. Igralci bodo občutili energijo in podporo navijačev ob akcijah ter videli njihove odzive. Gledalci doma pa bodo občutili navijaško energijo in videli zapolnjene virtualne tribune,« je ob tem dejal, vodja Microsoft 365.Na turnirju, ki bo po zaključku rednega dela in končnici dal zmagovalca sezone 2020, bo sodelovalo dvaindvajset ekip. Za Dallas bo igral, za Miamiin za DenverPonoči so bile v Disneyjevem mehurčku odigrane tri pripravljalne tekme. Philadelphia : Memphis 90:83, Oklahoma City : Boston 98:48 in Toronto : Houston 94:83.