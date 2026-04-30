Posebno priznanje za trenerja Cedevite Olimpije

Glavni trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović je osvojil naziv najboljšega trenerja sezone v regionalni košarkarski ligi Aba, je na spletni strani sporočilo vodstvo tekmovanja. Mitrović je Ljubljančane drugo sezono zapored popeljal med osem najboljših ekip tekmovanja. V končnici jih tako čaka četrtfinalni obračun proti Crveni zvezdi.

Za Mitrovića to priznanje ni prvo. Že leta 2021 je bil izbran za trenerja sezone v evropskem pokalu, kar trikrat (2017, 2018 in 2021) je bil tudi najboljši trener francoskega prvenstva, leta 2009 je bil najboljši trener tudi v Ukrajini.

Pod Mitrovićevim vodstvom so zmaji v rednem delu te sezone najprej v skupini B zbrali 11 zmag na 16 tekmah ter si suvereno zagotovili napredovanje v skupino osmih najboljših ekip. V drugi fazi tekmovanja je ljubljanski klub osvojil šesto mesto in se neposredno uvrstil v končnico.

Ljubljančane v četrtfinalu končnice lige ABA čaka Crvena Zvezda. FOTO: Cedevita Olimpija

V četrtfinalu se bodo košarkarji Cedevite Olimpije pomerili z beograjsko Crveno zvezdo. Serija se bo začela prihodnji četrtek v Beogradu, druga tekma pa bo v Stožicah 12. maja ob 19. uri. Morebitna odločilna tretja tekma bo 16. maja v Beogradu.