Poškodba vnovič ustavila Dončića

Dallas – Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić si je na treningu svojega moštva Dallas Mavericks danes spet zvil gleženj. Gre za podobno poškodbo kot decembra, ko je moral prisilno počivati na štirih tekmah, so sporočili iz kluba.



»Luka si je zvil desni gleženj, ko je po nesreči stopil na nogo enemu od soigralcev. Zdaj je v zdravniški oskrbi. Ne vemo še, kako hudo je, seveda upam, da ni nič resnega. A še ne vemo,« je za spletno stran kluba pojasnil Dallasov trener Rick Carlisle, ki zdaj pričakuje izvide pregleda z magnetno resonanco.

Barea: To smo že doživeli

»Takšne stvari se dogajajo. Igraš na polno in nekomu stopiš na nogo. Smola za Luko, da se je to zgodilo ob koncu treninga, ampak fant je trpežen. Bomo videli, kaj bo, upam, da ne bo spet trajalo tako dolgo,« pa je dejal branilec J. J. Barea, ki je obenem že namignil, da na naslednji tekmi v Houstonu v noči iz petka na soboto nanj ne bodo mogli računati: »To smo že doživeli. Ne bo lahko, bomo pa drugi imeli več priložnosti. Stopiti moramo skupaj, saj ne bomo imeli najboljšega igralca, tako da se bomo morali še bolj potruditi za zmago.«