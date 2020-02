Poškodovanega Luko Dončića že vidijo v Chicagu

28,8

točke je trenutno strelsko povprečje Luke Dončića, Trae Young ga prekaša za 0,2 točke

Čim prej na igrišče, a brez tveganja

Ali lahko vnovična poškodba gležnja preprečinastop na tekmi All-Star NBA 16. t. m.? Navijači Dallasa ter ljubitelji košarke v Sloveniji in drugod po svetu so se delno pomirili po napovedi trenerja teksaškega moštva, da bo Ljubljančan predvidoma izpustil šest tekem in da bi lahko zaigral 10. t. m. proti Utahu.»Težko je natančno napovedati, kako se bo odvijala rehabilitacija. Ko se bo Luka bližal vrnitvi na igrišča, bodo stvari bolj jasne. V vsakem primeru gre za veliko smolo odličnega košarkarja, ki je še toliko hujša, ker je do poškodbe prišlo na treningu. Ko si je pred poldrugim mesecem zvil taisti desni gleženj, je počival 12 dni in izpustil štiri tekme, toda zdaj je naš spored nekoliko bolj zgoščen, kar ga bo stalo še kakšnega dvoboja več,« je pojasnil Dallasov strateg in zagotovil, da bo Dončić znova oblekel moštveni dres šele, ko bo povsem nared.Doslej je najprej prisilno počival ob porazu v Houstonu, nato pa so njegovi soigralci iztržili gladko zmago nad Atlanto s 123:100, čeprav je Carlisle namenil oddih tudi, ki je večer poprej dosegel 35 točk in 12 skokov v 35 minutah igre. Gledalci v Dallasu bi v normalnih okoliščinah videli nov dvoboj med Dončićem in Atlantinim mladim zvezdnikom, ki sta ju kluba izmenjala na naboru NBA 2018. Oba sta se letos uvrstila med člane začetnih peterk za tekmo All-Star, imata pa tudi podobno smolo. Young si je namreč v Dallasu zvil desni gleženj in tekmo končal z 12 točkami, kar je 17 manj od njegovega povprečja. Z njim je četrti najboljši strelec sezone, Dončić je šesti z 28,8 točke.»Slutim, da bo Luka pripravljen za vikend All-Star in da bo po svojih najboljših takratnih močeh sodeloval v sporedu prireditve. To bi bilo pomembno tako zanj kot za naš klub. Toda najpomembnejše je, da bo povsem ozdravel. Februarja se bomo lotili od tekme do tekme in poskušali iz njega iztržiti karseda veliko, a brez prevelikega tveganja,« vztraja izkušeni 60-letni Carlisle, ki je med dvobojem z Atlanto proslavil 500. zmago na Dallasovi klopi in postal 13. trener v zgodovini lige NBA, ki je dosegel ta mejnik z enim moštvom.V tej sezoni so Teksačani odigrali šest tekem brez Dončića in jih polovico dobili. V gosteh so ugnali tudi Milwaukee in Philadelphio z vrha lestvice vzhodne konference, na široko pa se jim je nasmihal še uspeh v Torontu, a so zapravili prednost 30 točk. Proti Indiani, Memphisu, Washingtonu in Charlottu bi torej lahko premostili odsotnost svojega najboljšega strelca, skakalca in podajalca, ki bi nato imel na voljo dve ogrevalni preizkušnji pred spektaklom vseh zvezd.V Chicagu ga ne pričakujejo le v eni od začetnih peterk na osrednji tekmi med selekcijamain16. t. m., pač pa tudi v soočenju vzhajajočih zvezd dva dneva prej. V slednjem se bosta pomerili selekciji ZDA in Sveta, sestavljeni iz košarkarjev, ki prvo ali drugo leto igrajo v elitni ameriški ligi. Lani je Dončić zbral 13 točk, 9 asistenc in 5 skokov ob porazu Sveta s 144:161.