Poslavlja se as, ki je Slovencem izmaknil olimpijsko kolajno

Eden najboljših francoskih košarkarjev zadnjih dveh desetletij Nicolas Batum je pri 37 letih oznanil konec kariere. Nekdanji kapetan francoske reprezentance je odločitev sporočil v čustvenem videoposnetku, ki ga je posnel skupaj s sinom v Pont-l’Évêquu v Normandiji, kjer je naredil prve košarkarske korake.

»Ati je končal z igranjem košarke,« je sinu dejal Batum. »Odločil sem se, da preneham igrati, ker se želim vrniti domov in prepustiti prostor drugim. Prišel je pravi trenutek. Ko odigraš toliko košarke kot jaz, moraš vedeti, kdaj se ustaviti.«

Za slovo je izbral simboličen datum. Njegov oče Richard je 21. septembra 1991 zaradi anevrizme umrl med košarkarsko tekmo, takrat triletni Nicolas pa je bil na tribuni. »Njegova kariera se je žal končala na način, ki si ga ni izbral, z mano na tribunah,« je dejal Francoz.

Batum se je po začetkih v Normandiji uveljavil pri Le Mansu, leta 2008 pa odšel v NBA. V 18 sezonah je igral za Portland Trail Blazers, Charlotte Hornets, Philadelphia 76ers in Los Angeles Clippers. V rednem delu lige NBA je zbral 1205 nastopov, še 76 jih je dodal v končnici.

Še globlji pečat je pustil v francoski reprezentanci. Za Francijo je odigral 177 tekem in osvojil sedem kolajn. Leta 2013 je postal evropski prvak, na svetovnih prvenstvih 2014 in 2019 je osvojil bron, na olimpijskih igrah v Tokiu in Parizu pa srebro.

Slovenski ljubitelji košarke se ga še posebej spominjajo po polfinalu olimpijskih iger v Tokiu. Slovenija je pri zaostanku 89:90 krenila v zadnji napad za zmago, Klemen Prepelič je prodrl proti košu, Batum pa je njegov poskus v zadnjih sekundah blokiral in Franciji zagotovil uvrstitev v finale.