Pot do Tokia vodi prek Kaunasa

Če bi upoštevali povprečno moč tekmecev slovenske košarkarske reprezentance v dodatnih kvalifikacijah za olimpijske igre 2020, bi lahko dejali, da ji je bil žreb kar naklonjen. Na drugih treh turnirjih bo igralo več slovitih moštev, kar pa ne pomeni, da v Kaunasu ne bo vroče.



V košarkarski metropoli Litve se bodo evropski prvaki najprej v skupini B pomerili s Poljsko in Angolo, če bo bodo v njej osvojili prvo mesto, pa v odločilni tekmi za pot v Tokio še z zmagovalcem skupine A z Venezuelo, Južno Korejo in vedno močno "Lietuvo", še posebej na domačem parketu.

Vsi tekmeci letos na SP

V Kaunasu bo torej Slovenijo pričakalo pet udeležencev letošnjega svetovnega prvenstva, podobno željnih uvrstitve na OI kot naši košarkarji, ki so spremljali mundial zgolj prek medijev in še niso dočakali ognjenega krsta pod petimi krogi. Na Kitajskem so se septembra najbolje odrezali Poljaki, saj so zasedli 8. mesto ter med drugimi premagali Venezuelo, Kitajsko in Rusijo, v četrtfinalu pa klonili proti poznejšim prvakom iz Španije.



Litovci so končali SP na 9. stopnički, Venezuelci na 14., Korejci na 26. in Angolci na 27., kar je za naše košarkarje vsekakor ugodnejši razplet, kot če bi morali igrati na kakšnem drugem turnirju. V kanadski Victorii se bodo denimo med drugimi udarile domača reprezentanca s številnimi asi iz lige NBA, Grčija, Češka in Turčija, v Splitu poleg Hrvaške še Nemčija, Rusija in Brazilija.



Slovenski ljubitelji košarke lahko zdaj le upajo, da se bodo izbranci selektorja Rada Trifunovića med 23. in 28. junijem zbrali v polnem številu. Torej tudi z Luko Dončićem, ki je v celoti izpustil projekt 2019, da bi se posvetil začetku kariere v ligi NBA. To mu je uspelo v fantastičnem slogu.





Kvalifikacijski turnirji za OI, v Tokio bodo potovali zgolj zmagovalci ter se pridružili Japonski, Španiji, Franciji, Argentini, ZDA, Avstraliji, Nigeriji in Iranu:

Beograd Skupina A: Dominikanska republika, Nova Zelandija, Srbija.

Skupina B: Portoriko, Italija, Senegal.

Kaunas Skupina A: Litva, Južna Koreja, Venezuela.

Skupina B: Poljska, Slovenija, Angola.

Split Skupina A: Nemčija, Rusija, Mehika.

Skupina B: Tunizija, Hrvaška, Brazilija.

Victoria Skupina A: Grčija, Kitajska, Kanada.

Skupina B: Urugvaj, Češka, Turčija.