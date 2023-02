Pretres v ligi NBA: zgodovinska bomba v ekipi Luke Dončića

Novica, ki sta jo sinoči skoraj istočasno v javnost poslala priznana košarkarska poročevalce iz lige NBA, da bo ekipo Luke Dončića okrepil eden največjih zvezdnikov lige Kyrie Irving, močno odmeva v košarkarskem svetu. Španski časnik As piše o potresu v ligi NBA, ameriški Espn pa poroča o zgodovinskem prestopu, ki bo močno premešal karte v ligi.

V nedeljo zvečer sta Adrian Wojnarowski iz ESPN in Shams Charania (The Athletic) prek družbenih omrežji sporočila, da bo član Dallasa postal Kyrie Irving, doslej igralec moštva Brooklyn Nets. V zameno za Irvinga bo Dallas k mrežicam poslal Doriana Finney-Smitha, Spencerja Dinwiddieja, izbor v prvem krogu nabora 2029 ter izbora v drugem krogu naborov 2027 in 2029.

Zgodba se je začela nekaj dni prej, ko je zvezdnik Brooklyna, ki bi poleti sicer postal prost igralec, zahteval od svojega kluba, da dobi proste roke za prestop.

Mediji so Dallas uvrstili med pet močnih destinacij za Irvinga, vsi pa so bili enotni, da bo Brooklyn zagotovo izpustil zvezdnika iz svojih vrst, saj bi sicer po koncu sezone ostal brez kakršne koli odškodnine.

Prvi odzivi košarkarskega sveta so, da bo prihod takšnega igralca v navezi s slovenskim superzvezdnikom zagotovo spremenil razmerja moči v ligi. Nekateri že pišejo, da bi lahko Dallas prevzel vlogo prvega favorita na zahodu.

Irving, sicer rojen v Melbournu pred skoraj 31 leti, velja za precej kontroverznega igralca. Dolgo časa je bil v nemilosti lige in kluba, saj je zavrnil cepljenje proti covidu-19, v tej sezoni je bil kaznovan z nekaj tekmami prepovedi igranja, saj je promoviral film z antisemitsko tematiko, je pa tudi zagovornik različnih teorij zarote, med drugim je mnenja, da je Zemlja ravna.

Po pisanju Asa sta bila glavna pobudnika za prihod Irvinga v Dallas Nico Harrison, generalni direktor Dallas Mavericks, ki Irvinga pozna še iz časa, ko je delal za športno znamko Nike, in trener Jason Kidd. Za usluge Irvinga naj bi se zanimali tudi pri Los Angeles Lakers, kjer pa očitno zvezdniku niso bili pripravljeni ponuditi štiriletne pogodbe, hkrati pa tam že igra največji zvezdnik lige LeBron James, s katerim Irving ni v najboljših odnosih.

Kyrie Andrew Irving je v tej sezoni za Nets v povprečju dosegal 27,1 točke, 5,1 skoka in 5,3 podaje na tekmo. K Dallasu prihaja tudi krilni center Markieff Morris, ta je v povprečju v tej sezoni imel 3,6 točke in 2,2 skoka.

Dallas bo za Irvinga, ko bo prestop potrjen s strani klubov, kar se mora zgoditi pred iztekom prestopnega roka 9. februarja, četrti klub v ligi NBA. Od 2011 do 2017 je igral za Cleveland Cavaliers, od 2017 do 2019 pa za Boston Celtics. Irving je bil prvak lige NBA leta 2016, osemkrat je igral na tekmi zvezd lige NBA, je pa tudi svetovni prvak z ZDA 2014 in olimpijski zmagovalec iz Rio de Janeira.