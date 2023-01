Povprečna moštva kar po vrsti razkrivajo težave Dončićeve čete

V nadaljevanju preberite:

Ko moštvo niza neuspehe kljub odličnim individualnim predstavam svojega glavnega zvezdnika, ima razlog za zaskrbljenost. To velja tudi za košarkarje Dallasa v ligi NBA. Čeprav se je Luka Dončić v zadnjem nastopu izkazal z 41 točkami, 15 skoki in 6 asistencami, se niso mogli ogniti sedmemu razočaranju v devetih dvobojih. Prav vse poraze so doživeli proti tekmecem s slabšo rezultatsko bero: po dvakrat proti LA Clippers in Portlandu, po enkrat proti Oklahoma Cityju, Atlanti in zdaj še proti Washingtonu s 126:127.

Čeprav je Dončić na svoji 44. tekmi v sezoni desetič presegel mejo 40 točk, po zadnji predstavi ni skrival jeze. Besen je bil predvsem nase, zakaj? Ali je še vedno vodilni strelec v ligi NBA? Zakaj ga vrhunska osebna statistika ne osrečuje? V katerih prvinah bi se moral Dallas izboljšati po njegovi oceni?