Praksa ni na njegovi strani, a Dončića hrabri pomembna izjema

Košarkarji Los Angeles Lakers bodo po dveh smrtonosnih udarcih v 24 urah potrebovali mali čudež in svojo različico velikonočnega vstajenja, če želijo sezono zadržati na zmagovitih tirnicah in v končnici priti vsaj stopničko dlje kot lani, o čemer so vse do poškodb Luke Dončića in za njim še Austina Reavesa na glas razmišljali v Kaliforniji. Poraz z Dallasom (128:134) je potrdil zahtevnost naloge, ki čaka zdesetkano moštvo, zdravniško poročilo o stanju slovenskega zvezdnika vzbuja dvom, tesnobo in nelagodje, pa tudi upanje, da vse še ni izgubljeno.

»Za nas se nič ne spremeni, še vedno želimo biti tretji v zahodni konferenci, želimo tudi dobiti serijo prvega kroga končnice,« od visokih ciljev ne odstopa Redick, LeBron James pa dodaja: »Ne slepimo se, da Luka lahko nadomestimo, to je preprosto nemogoče. Igrati moramo drugače, vsak mora dati še nekaj več, najti moramo rešitve v obrambi, žoga mora krožiti, ne smemo delati napak in potem nam morda lahko uspe.«