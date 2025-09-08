Pravljičnega poletja Dončić ne bo končal na klopi, naj stane, kar hoče

V nadaljevanju:

Pred začetkom izločilnih bojev so stavnice slovensko košarkarsko reprezentanco uvrščale v spodnjo polovico kandidatov za odličja, a so podcenjevale moštveni duh izbrane vrste. Na eurobasketu je v igri le še osem moštev, med njimi prav Slovenija sodi med tiste, ki v odločilni del vstopajo z velikim zagonom in pozitivnim momentom.

»Mnogi so dejali, da je ta reprezentanca omejena, a zagotovo ni omejena s srčnostjo, ponosom, strastjo in energijo,« je po pomembni zmagi nad Italijo žarel Klemen Prepelič. Slovencem se je breme odvalilo z ramen, v boju za polfinale jim proti svetovnim prvakom nihče ne pripisuje možnosti za presenečenje, kar je lahko velika prednost razbremenjenih varovancev Aleksandra Sekulića.

Stroj s številko 77 na hrbtu je na tem prvenstvu presegel tudi svoje v nebo segajoče standarde. Kljub redkim trenutkom oddiha ne popušča do zadnjega, vodja je na igrišču in tudi na klopi. Ko se je Italija v zadnji četrtini nedeljske tekme nevarno približala, je kapetansko stopil na sredino in umiril strasti. »Nehajte se razburjati, še vedno vodimo! Le umirite se in se ne jezite drug na drugega, držati moramo skupaj,« je Luka pomiril igralce in jim po tekmi popihal na dušo: »Vsa čast čisto vsakemu, borimo se, smo prava ekipa, kemija je vrhunska, vsak bi rad pomagal drugim.«