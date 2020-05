FOTO:Pred 40 leti sta legendi začeli reševati košarko

Larry Bird in Magic Johnson sta bila velika tekmeca že kot študenta.









Zaradi njunih spektaklov se je liga NBA otresla slabega slovesa.









V letih 1980-88 sta le enkrat prepustila naslov tretjemu moštvu.

Vrinila se je le Philadelphia

V karieri 22:15 za Magica

Mlajši košarkarski navdušenci debelo pogledajo ob prispodobi, da je Luka Dončić tako nadarjen in raznovrsten, kot bi bil kombinacijain. Minilo je pač preveč časa, da bi lahko doživeli evforijo, ki sta jo dolgo pred Ljubljančanovim rojstvom sprožila legendarna asa moštev Los Angeles Lakers in Boston Celtics. Na današnji dan pred 40 leti se je končalo njuno prvo poglavje v ligi NBA: Bird je prekosil Magica v izboru za najboljšega novinca elitne ameriške lige.29. maja 1980 je bostonski »ptič« dobil vsaj manjše zadoščenje. Leto dni poprej je zaman upal na naslov prvaka v študentski ligi NCAA, v finalu je njegova univerza Indiana State klonila proti Michigan Statu pod Magicovim vodstvom. In tudi ko sta se oba preselila med profesionalce in že v krstni sezoni nastopila na tekmi All-Star NBA, so bili sprva uspešnejši LA Lakers. Potem ko so v sezoni 1979/80 prilezli le do polfinala zahodne konference, so po šestih sušnih letih vnovič osvojili naslov prvaka, junak finalne zmage nad Philadelphio pa je bil Johnson, ki je zaradi poškodbepoleg organizatorskih nalog prevzel tudi kopico centrskih zadolžitev; v šesti, zadnji tekmi se je izkazal z 42 točkami, 15 skoki in 7 asistencami.Larry Bird se je prebil do konferenčnega finala s Philadelphio, kar je bil vendarle velik uspeh. Boston se namreč v prejšnji sezoni sploh ni uvrstil v končnico, po prihodu na videz neuglednega krilnega zelenca z omejenimi telesnimi sposobnostmi in nenavadnim metom pa je doživel preporod. Kelti so zbrali kar 32 zmag več kot leto poprej, Bird pa se je izkazal s povprečjem 21,3 točke, 10,4 skoka in 4,5 skoka ter svoje moštvo prelevil v serijskega kandidata za naslov prvaka, kar mu je pri izboru najboljšega novinca prvenstva prineslo prednost pred Magicom (18 točk, 7,7 skoka in 7,3 asistence). To je bil začetek izjemnega rivalstva, ki je zaznamovalo ligo NBA vse do popolne uveljavitve Michaela Jordana v začetku 90. let.Magic Johnson je obdobju razcveta igre pod obročema osvojil pet šampionskih prstanov (v letih 1980, 1982, 1985, 1987-88), Larry Bird tri (1981, 1984, 1986), oba sta bila po trikrat izbrana za najboljšega košarkarja sezone. Med njiju se je vrinila le Philadelphia leta 1983 zinna čelu, toda še zgovornejši kot statistika in osvojene lovorike je njun vpliv na preboj košarke med elito ameriškega športa. Ko sta še gulila študentske klopi, je celo Bird zdolgočaseno izjavil: »Ne čudim se, da ljubitelji športa ne marajo lige NBA. Tudi meni ni pri srcu, saj ni prav nič vznemirljiva.«Revija Sports Illustrated je februarja 1979 objavila rezultate analize ki je potrdila, da se je zanimanje za ligo NBA na največjih tržiščih v ZDA, v New Yorku, Los Angelesu, Chicagu in Philadelphii, v pičlem letu upadlo za četrtino. A že ko je Bird z Bostonom prvič obiskal LA Lakers, so časniki poročali, da je domače moštvo razprodalo tekmo po dolgih 21 mesecih, čeprav je bilo vse prej kot slabo in je imelo v svojih vrstah do tedaj najboljšega košarkarja na svetu Abdul-Jabbarja. Množica je začelo dobesedno jesti iz rok izjemnima mladcema in ob priimku Bird nemudoma pomislila na Johnsona.»Ko so pred sezono objavili spored tekem, sem nemudoma obkrožil datuma obeh soočenj z Bostonom, preostalih 80 ni bilo pomembnih,« je priznal Magic, njegov bostonski tekmec, a sčasoma vse boljši prijatelj, pa je dodal: »Vsako jutro sem najprej vzel v roke časopis in preveril, kako je šlo Magicu, da bi lahko na naslednji tekmi prekosil njegov dosežek. Drugo me ni zanimalo.«Larry Bird je v ligi NBA odigral 37 tekem (18 v rednem delu prvenstva in 19 v končnici) proti Magicu Johnsonu, ki se je veselil 22 zmag. Zaradi njunih derbijev so se košarkarske tekme prebile v elitne televizijske termine in postale milijardni posel, kot ga poznamo danes.