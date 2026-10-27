Pred Dončićem zahteven izziv, metode skopuha v Portlandu delujejo

Po strelskem večeru v Salt Lake Cityju bo treba zavihati rokave tudi v obrambi. S 52 točkami je Luka Dončić Los Angeles Lakers popeljal do tretje zmage v sezoni, proti Portlandu, ki prihaja v Kalifornijo prav tako še neporažen, pa bodo gostitelji potrebovali precej več čvrstosti pod obročema. Tekma se bo začela v sredo ob 4. uri po slovenskem času.

Ob zmagi nad Utahom s 132:123 je slovenski zvezdnik osmim trojkam dodal deset asistenc in osem skokov. Najboljši je bil takrat, ko so ga Lakers najbolj potrebovali: v zadnjih sedmih minutah je dosegel 13 točk in dvakrat podal za koš, s čimer je neposredno sodeloval pri 19 od zadnjih 24 točk svojega moštva. Trener J. J. Redick je po tekmi našel slikovit opis njegovega razpoloženja: »Ko ujame pravi ritem, postane šovman. Nastopa kot na odru.«

Podobno je Dončićevo predstavo opisal Austin Reaves, s 29 točkami njegov glavni pomočnik pri preobratu. Pojasnil je, da mu soigralci v takšnih trenutkih preprosto prepustijo žogo, saj bo bodisi zadel bodisi našel pravo rešitev za moštvo. Prav Reaves je bil prejemnik njegove podaje za pomembno trojko v končnici. Za Portland bo zato naloga dvojna: omejiti Dončićeve mete in hkrati preprečiti, da bi s pretirano pomočjo odpiral prostor drugim.

Za prvo nalogo imata gosta primerni orožji. Pričakovati je, da bosta največ dela z Dončićem in Reavesom opravila Jrue Holiday in Toumani Camara, zelo zahtevna tekmeca za branilce, ki radi prodirajo pod obroč. Za Lakers bo pomembno, koliko bodo ob njunem pritisku prispevali drugi, predvsem Walker Kessler, ki je v Utahu ostal pri dveh točkah in sedmih skokih. Center je priznal, da so ga ob vrnitvi v nekdanji dom prevzela čustva in da ni našel ritma. »Na srečo košarka ni šport enega človeka. Imam zelo dobre soigralce in sem jim hvaležen,« je dejal.

Njegov odziv bo pomemben tudi na drugi strani igrišča. Utah je zbral kar 20 skokov v napadu in iz drugih priložnosti dosegel 34 točk, v raketi pa skupno 58. To je opozorilo pred Portlandom: dobra obramba prvega napada ne bo dovolj, če Lakers nato ne bodo pobrali odbite žoge. Dončićeva strelska predstava je v nedeljo prekrila precej težav, ki jih bo treba odpraviti za nadaljevanje zmagovitega začetka.

Svojeglavi lastnik Tom Dundon je trenerju Micahu Noriju ponudil le enoletno pogodbo. Foto Dennis Lee/Reuters

Tudi gostje so sezono odprli odločno. Premagali so Phoenix in Sacramento, njihova začetna peterka z Damianom Lillardom in Jajem Morantom pa je v nekaj več kot 18 skupnih minutah tekmece prekosila za 30 točk. Vzorec je še majhen, vendar dovolj zgovoren, da Portland zahteva vso pozornost. Zanimivost dvoboja je tudi Dončićeva vrnitev proti temu tekmecu, saj je izpustil zadnjih sedem medsebojnih tekem. Portland se še vedno prilagaja na metode novega lastnika Toma Dundona, ki je naredil reze na vseh ravneh franšize, odpustil številne pomočnike trenerja in druge delavce, a zaenkrat metode »skopuha«, kot mu pravijo v Portlandu, na igrišču delujejo.

Redick je po preobratu v Utahu poudaril, da nova zasedba potrebuje izkušnje, na katere se bo lahko oprla ob naslednjih težavah. Odgovor po zaostanku z 18 točkami je bil zanj pomemben dokaz vztrajnosti. Proti Portlandu želi videti predvsem boljši začetek, saj Lakers že naslednji večer čaka še zahteven mestni obračun s Clippers.