Zaradi Dončića je izgubil živce, za poskus napada se bo hladil

Eno redkih svetlih točk zadnjih dni minulega leta so košarkarji Los Angelesa doživeli proti Sacramentu 28. decembra, ko so premagali goste v svoji dvorani. Med tekmo sta se Luka Dončić in Dennis Schroder večkrat zapletla v besedni dvoboj, Luka mu je vmes tudi navrgel, da bi moral podpisati 82 milijonov dolarjev vreden dogovor z Lakers, ki ga je Schroder zavrnil pred nekaj leti.

Proti koncu tekme so se strasti umirile, znova pa so se razvnele okrog 40 minut po zadnji sireni, ko je Schroder v tunelu opazil Dončića. Prišel je do njega in mu začel groziti s pestmi, češ da mu ne more na igrišču govoriti, da je »p****«, potem pa se delati, da je vse v redu.

Schroder je poizkusil udariti Dončića, ki je bil nekoliko presenečen zaradi dogajanja, strasti je pomiril DeAndre Ayton, ki je Nemca odvlekel stran, nato so ga soigralci pospremili na klubski avtobus. Za napad na Dončića bo dobil tri tekme prepovedi.

Po sobotnih tekmah pa je bil zelo slabe volje tudi zvezdnik Bostona Jaylen Brown, ob porazu s 95:100 proti San Antoniu je bil nezadovoljen s sojenjem sodniške trojke. »Spurs so dobra obrambna ekipa, niso pa tako zelo dobri. Vedno, ko igramo proti dobrim ekipam, je enako, kriterij ni enak na obeh straneh. Nas pretepajo, na drugi strani pa ob vsakem dotiku sodijo prekršek. Naj nekdo prosim pogleda posnetek, kar naj mi dajo kazen, a danes so bili zanič. Igram trdo, ne bojim se kontakta v napadu, prodiram, pa sem imel na voljo nič prostih metov. Celo moštvo je izvajalo le štiri, tako bomo težko zmagali,« je bil jezen Brown.

V tej sezoni ni bil prvi, ki je izpostavil neenakomeren sodniški kriterij na tekmah s San Antoniom, ki do zmag prihaja predvsem po zaslugi agresivne obrambe. Na preostalih tekmah velja izpostaviti renesanso Los Angeles Clippers, kjer vnovič zdravi Kawhi Leonard spet dokazuje, da je eden najboljših košarkarjev na svetu. Odkar je Leonard v postavi, so Clippers zmagali na 9 od zadnjih 11 tekem, nazadnje v noči na nedeljo z 98:92 proti Detroitu.

Clippers čaka še veliko dela, da se vrnejo na mesta, ki vodijo v končnico, vse pa bo odvisno od zdravja njihovih zvezdnikov. Dokler bo Kawhi igral v takšni formi, se ne bodo predali brez boja.

Liga NBA

Cleveland Cavaliers - Minnesota Timberwolves 146:134

Indiana Pacers - Miami Heat 123:99

Detroit Pistons - LA Clippers 92:98

Boston Celtics - San Antonio Spurs 95:100

Chicago Bulls - Dallas Mavericks 125:107

Utah Jazz - Charlotte Hornets 95:150