  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Košarka

    Zaradi Dončića je izgubil živce, za poskus napada se bo hladil

    Nemški košarkar Dennis Schroeder je izgubil živce po nedavni zmagi Los Angeles Lakers proti Sacramentu in poizkušal obračunati z Luko Dončićem.
    Dennis Schroder in Luka Dončić sta se pomerila tudi v četrtfinalu evropskega prvenstva, tudi tam je Nemec dokazal, da je namazan z vsemi žavbami. Foto Jayne Kamin-Oncea/Reuters
    Galerija
    Dennis Schroder in Luka Dončić sta se pomerila tudi v četrtfinalu evropskega prvenstva, tudi tam je Nemec dokazal, da je namazan z vsemi žavbami. Foto Jayne Kamin-Oncea/Reuters
    Nejc Grilc
    11. 1. 2026 | 07:25
    11. 1. 2026 | 08:18
    3:31
    A+A-

    Eno redkih svetlih točk zadnjih dni minulega leta so košarkarji Los Angelesa doživeli proti Sacramentu 28. decembra, ko so premagali goste v svoji dvorani. Med tekmo sta se Luka Dončić in Dennis Schroder večkrat zapletla v besedni dvoboj, Luka mu je vmes tudi navrgel, da bi moral podpisati 82 milijonov dolarjev vreden dogovor z Lakers, ki ga je Schroder zavrnil pred nekaj leti.

    image_alt
    Dončić tik pred trojnim dvojčkom, a razočaran: To je bil obupen dan

    Proti koncu tekme so se strasti umirile, znova pa so se razvnele okrog 40 minut po zadnji sireni, ko je Schroder v tunelu opazil Dončića. Prišel je do njega in mu začel groziti s pestmi, češ da mu ne more na igrišču govoriti, da je »p****«, potem pa se delati, da je vse v redu. 

    Schroder je poizkusil udariti Dončića, ki je bil nekoliko presenečen zaradi dogajanja, strasti je pomiril DeAndre Ayton, ki je Nemca odvlekel stran, nato so ga soigralci pospremili na klubski avtobus. Za napad na Dončića bo dobil tri tekme prepovedi.

    Po sobotnih tekmah pa je bil zelo slabe volje tudi zvezdnik Bostona Jaylen Brown, ob porazu s 95:100 proti San Antoniu je bil nezadovoljen s sojenjem sodniške trojke. »Spurs so dobra obrambna ekipa, niso pa tako zelo dobri. Vedno, ko igramo proti dobrim ekipam, je enako, kriterij ni enak na obeh straneh. Nas pretepajo, na drugi strani pa ob vsakem dotiku sodijo prekršek. Naj nekdo prosim pogleda posnetek, kar naj mi dajo kazen, a danes so bili zanič. Igram trdo, ne bojim se kontakta v napadu, prodiram, pa sem imel na voljo nič prostih metov. Celo moštvo je izvajalo le štiri, tako bomo težko zmagali,« je bil jezen Brown.

    V tej sezoni ni bil prvi, ki je izpostavil neenakomeren sodniški kriterij na tekmah s San Antoniom, ki do zmag prihaja predvsem po zaslugi agresivne obrambe. Na preostalih tekmah velja izpostaviti renesanso Los Angeles Clippers, kjer vnovič zdravi Kawhi Leonard spet dokazuje, da je eden najboljših košarkarjev na svetu. Odkar je Leonard v postavi, so Clippers zmagali na 9 od zadnjih 11 tekem, nazadnje v noči na nedeljo z 98:92 proti Detroitu.

    image_alt
    Z Michaelom Jordanom so zmagovali, zdaj ne morejo niti na igrišče

    Clippers čaka še veliko dela, da se vrnejo na mesta, ki vodijo v končnico, vse pa bo odvisno od zdravja njihovih zvezdnikov. Dokler bo Kawhi igral v takšni formi, se ne bodo predali brez boja.

    Liga NBA

    Cleveland Cavaliers - Minnesota Timberwolves 146:134
    Indiana Pacers - Miami Heat 123:99
    Detroit Pistons - LA Clippers 92:98
    Boston Celtics - San Antonio Spurs 95:100
    Chicago Bulls - Dallas Mavericks 125:107
    Utah Jazz - Charlotte Hornets 95:150

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Tenis
    Slovenski teniški up

    Navijal za Rafaela Nadala, zdaj je njegov učenec

    Uspehi prejšnje sezone 17-letnemu Žigi Šešku napovedujejo zelo lepo teniško kariero. Rad ima tudi smučanje in košarko.
    Siniša Uroševič 11. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Nove težave

    Dallas v skrbeh, Anthony Davis utrpel še 296. poškodbo v karieri

    Pogosto poškodovani Davis je za Dallas od lanskega februarja odigral le 29 tekem rednega dela sezone in dve tekmi v končnici.
    Luka Škoda 10. 1. 2026 | 11:02
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    LA Lakers – Milwaukee Bucks

    Dončić tik pred trojnim dvojčkom, a razočaran: To je bil obupen dan

    V dvoboju Los Angelesa in Milwaukeeja je blestel LeBron James, Lakers pa so doživeli prvi poraz na tekmah s tesno končnico v tej sezoni.
    Nejc Grilc 10. 1. 2026 | 04:30
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Ko Dončić in LeBron dosežeta povprečje, so Lakers nepremagljivi

    LeBron James z izbranimi besedami govori o slovenskem zvezdniku, žal mu je izgubljenega poletja in dragocenih treningov.
    Nejc Grilc 9. 1. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Z Michaelom Jordanom so zmagovali, zdaj ne morejo niti na igrišče

    Tekma lige NBA med Chicagom in Miamijem je bila zaradi vdora vode v United Center v Chicagu odpovedana. Trener Indiane Rick Carlisle je prišel do 1000. zmage.
    Nejc Grilc 9. 1. 2026 | 07:25
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Nov odpoklic izdelka v Sparu

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v vzorcu ugotovila preseženo vsebnost sorbinske kisline.
    9. 1. 2026 | 20:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kriza

    V Iranu na ulicah skoraj dva milijona ljudi, diši po revoluciji

    Kljub več kot 48 ur trajajočem nacionalnem internetnem mrku je splet poln posnetkov gorečih mošej in drugih stavb, avtomobilov, koranov in tudi slik voditeljev.
    10. 1. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Trener razkril: Skakalčevo stanje je bilo alarmantno, bil je tik pred kolapsom

    Na tekmovanju za svetovni pokal v Zakopanah bo konec tedna manjkalo več zvezdnikov smučarskih skokov.
    Miha Šimnovec 8. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Direktor Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani

    Umrl je Miro Pušnik

    Bil je direktor Centralne tehniške knjižnice in predsednik Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost Republike Slovenije.
    9. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Luka DončićLiga NBALos Angeles ClipperskošarkaKawhi LeonardNBALA ClippersJaylen Brown

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Los Angeles Kings

    Lepe novice iz Kanade, premagali so najboljšega na svetu

    Hokejisti Los Angeles Kings so po kazenskih strelih s 4:3 premagali Edmonton, pri katerem igra Connor McDavid, v zadnjih letih se srečujejo tudi v končnici.
    11. 1. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Poročni fotograf

    Samo Rovan: Če človeku ponudiš izkušnjo, si jo zapomni

    Poroka je za fotoreporterja raj, trdi eden najboljših svetovnih poročnih fotografov Samo Rovan, ki večne zaveze ovekoveča po vsem svetu.
    Grega Kališnik 11. 1. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Januarsko malodušje

    Kako preživeti najtežji mesec v letu

    Za mnoge je januar izredno naporen in psihologi ugotavljajo, da zimska depresija prizadene od štiri do šest odstotkov prebivalcev. A rešitve obstajajo.
    Urša Izgoršek 11. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Pet prilog, zaradi katerih je nedeljsko kosilo še bolj okusno

    Klasični recepti za domačo mizo: kruhovi cmoki, kroketi, pražen krompir s parmezanom, gluhi štruklji in jorkširski puding.
    Odprta kuhinja 11. 1. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obsežni zračni napadi

    Ameriška vojska na 35 lokacijah in z 20 letali napadla Islamsko državo v Siriji

    Centralno poveljstvo, ki nadzoruje vojaške operacije ZDA na Bližnjem vzhodu, je sporočilo, da je šlo za povračilne ukrepe napada IS v Siriji 13. decembra.
    11. 1. 2026 | 07:32
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Januarsko malodušje

    Kako preživeti najtežji mesec v letu

    Za mnoge je januar izredno naporen in psihologi ugotavljajo, da zimska depresija prizadene od štiri do šest odstotkov prebivalcev. A rešitve obstajajo.
    Urša Izgoršek 11. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Pet prilog, zaradi katerih je nedeljsko kosilo še bolj okusno

    Klasični recepti za domačo mizo: kruhovi cmoki, kroketi, pražen krompir s parmezanom, gluhi štruklji in jorkširski puding.
    Odprta kuhinja 11. 1. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obsežni zračni napadi

    Ameriška vojska na 35 lokacijah in z 20 letali napadla Islamsko državo v Siriji

    Centralno poveljstvo, ki nadzoruje vojaške operacije ZDA na Bližnjem vzhodu, je sporočilo, da je šlo za povračilne ukrepe napada IS v Siriji 13. decembra.
    11. 1. 2026 | 07:32
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Nova programska oprema že odklenjena

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo