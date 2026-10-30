  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Video
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Podkasti

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Pred novim srečanjem zbodel Dončića: Dajte no, saj ni Michael Jordan

Novinec pri Golden State Warriors Yaxel Lendeborg je odlično odprl sezono na parketu, tudi izven njega pa je zelo srborit pred drugim srečanjem z Dončićem.
Yaxel Lendeborg ima pri 24 letih precej več izkušenj za pasom kot običajni novinec v ligi NBA. Foto Matthew Stockman/AFP
Galerija
Yaxel Lendeborg ima pri 24 letih precej več izkušenj za pasom kot običajni novinec v ligi NBA. Foto Matthew Stockman/AFP
Nejc Grilc
30. 10. 2026 | 05:00
4:17
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
Prvo srečanje je prineslo visoko zmago Jezernikov in precej več besed, kot jih običajno slišimo na prvi tekmi novinca med elito v ligi NBA. Pred drugim Yaxel Lendeborg ne kaže namena, da bi se podredil Luki Dončiću, čeprav iz besednega dvoboja z Ljubljančanem le redki pridejo kot zmagovalci. Štiriindvajsetletni košarkar Golden Stata, ki je slovenskemu zvezdniku že očital pretirano pritoževanje pri sodnikih, se novega dvoboja očitno veseli. Bojevniki bodo Los Angeles gostili v noči na soboto, ob 3. uri po slovenskem času. Po zmagi Golden Stata nad Minnesoto so Lendeborga po odlični predstavi (26 točk, 9 skokov) vprašali, ali se veseli ponovnega srečanja z Dončićem. Odgovoril je brez omahovanja. »Vsekakor. Vsekakor. Da, veselim se. O tem bom govoril v petek,« je dejal novinec, ki je že v ...

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
Četrta zmaga

Luka Dončić zaradi previdnosti počival, jezerniki pa so se poigravali s tekmeci

Košarkarji Los Angeles Lakers so brez najboljšega strelca lige NBA še drugič v šestih dneh premagali mestne tekmece Los Angeles Clippers.
29. 10. 2026 | 07:35
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Zmaga mora ostati doma, ko Dončić in Reaves igrata nezemeljsko košarko

Kar 41 točk Luke Dončića ni preprečilo prvega poraza Lakers. Portland je razkril težave, ki jih en sam obrambni steber ne more odpraviti.
Nejc Grilc 28. 10. 2026 | 09:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Dončićevih 41 točk ni bilo dovolj, Lakers utrpeli prvi poraz

Portland Trail Blazers so s 136:129 premagali Los Angeles Lakers in Luko Dončića. Odločila je napeta končnica.
28. 10. 2026 | 07:03
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Pred Dončićem zahteven izziv, metode skopuha v Portlandu delujejo

Košarkarji Portland Trail Blazers imajo veliko težav z lastnikom Tomom Dundonom, ki je zaukazal varčevalne ukrepe na vseh ravneh. A kljub temu zmagujejo.
27. 10. 2026 | 17:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Vredno branja

Oklahoma ostaja neporažena, Giannis je pričakoval drugačen začetek

Oklahoma je zmagala dan po grozljivi poškodbi zvezdnika Jalena Williamsa, Rockets so odpočili Duranta, Grizliji ostajajo eno večjih presenečenj sezone.
27. 10. 2026 | 08:23
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Naveličanost veličine ali zakaj Luka Dončić nikoli ne bo MVP

Slovenski zvezdnik je po zmagi nad Utahom (132:123, 52 točk) prvo ime uvodnega tedna v ligi NBA, a ni med favoriti za nagrado MVP.
Nejc Grilc 27. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Verjetno se bo ponovil scenarij solzivca

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o referendumu o interventnem zakonu in nevarnosti, ki preti prihodnosti Slovenije.
21. 10. 2026 | 19:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Jezni Francoz, vitki Dončić in LeBron v helikopterju glavne zvezde cirkusa

Pred novo sezono med košarkarsko elito še bolj zgoščena konkurenca. Nova pravila vplivajo tudi na Luko Dončića, kaj bo z LeBronom Jamesom na vzhodu?
Nejc Grilc 21. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Zimski regres je delno neustaven, bodo delodajalci tožili?

Delodajalci pri odmeri zimskega regresa za leto 2025 ne bi smeli biti zavezani upoštevati tudi obdobja zaposlitve pred tem datumom.
21. 10. 2026 | 11:24
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vrh gospodarstva

Dvig splošne olajšave na 7500 evrov, za vlado pa sprejemljiv tudi predlog GS

Prednostne naloge so smotrno razporejanje delovne sile, predvidljivo davčno okolje in čim manj birokracije.
Karel Lipnik, Janez Tomažič 20. 10. 2026 | 19:25
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Delo 30. 10. 2026 | 10:11
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Delo 27. 10. 2026 | 12:23
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Delo 23. 10. 2026 | 13:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Dragocena sestavina, ki ji pravijo belo zlato (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena.
26. 10. 2026 | 15:30
Preberite več
Ne spreglejte
Video
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

S programsko opremo spreminjajo delo v laboratorijih

BioSistemika je ponudnik analitske, diagnostične in raziskovalne programske opreme ter strateški partner pri digitalni preobrazbi laboratorijev.
Milka Bizovičar 29. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
DPZ

Najboljša zaščita je tista, ki deluje, preden nastopi težava

Kakšne so rešitve za bolniško odsotnost in kako se lahko zavarujejo finančne izgube pri samostojnih podjetnikih.
Miran Varga 29. 10. 2026 | 04:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
DPZ

Prihodnost ni v tem, da bi ljudje plačevali manj, temveč pametneje

Prihajata naročanje in plačevanje prek agentov umetne inteligence, ki delujejo v imenu uporabnikov, napoveduje Peter Bakenecker iz Mastercarda.
Miran Varga 29. 10. 2026 | 04:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Lumarium

Trimilijonska naložba je novi mejnik za Intro Lighting

Lumarium je prostor za praktično izobraževanje o svetlobi.
Milka Bizovičar 28. 10. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

Yaxel LendeborgLuka DončićLiga NBAGolden State WarriorsMichael JordanDraymond GreenLos Angeles Lakers

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Kolesarstvo
Menjava

Velika sprememba za najbolj slovensko ekipo v karavani

Po letu na italijanskem proizvajalcu se je ekipa, ki ima bazo v Sloveniji, odločila za menjavo. Novo partnerstvo ima tudi slovenski pridih.
Matic Rupnik 30. 10. 2026 | 10:17
Preberite več
Novice  |  Svet
Ukrajina

Za evakuacijo naj bi se odločilo več sto prebivalcev mesta Oleški

Zgodaj popoldne bodo evakuirali prebivalce, ki si želijo zapustiti mesto, zatem pa začeli razdeljevati humanitarno pomoč.
30. 10. 2026 | 10:04
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Manchester United

Šeškova odsotnost sprožila alarm: United po napadalca velikega rivala

Na Old Traffordu zaradi težav v napadu že tehtajo januarsko okrepitev, med možnostmi pa je tudi precej nepričakovano ime.
30. 10. 2026 | 09:44
Preberite več
Video
Magazin  |  Zanimivosti
Onaplus podkast

Odločb je v razredih vse več. Je šola še pravična do vseh otrok?

Ali otrokom z odločbami res pomagamo ali smo se preprosto vdali v šolski sistem, ki ne zna prepoznati njihovih resničnih potreb? Sogovornika Darja Barborič Vesel in Sašo Božič sta prepričana, da je čas za spremembe.
Manca Čampa Pavlin 30. 10. 2026 | 09:05
Preberite več
Premium
Nedelo
Jernej Česen

Radi zaposlujemo male pošasti

S pobudo Giving back podjetje Outfit7 vrača družbi, letos so se osredotočili na mlade in jim poleg prostora za igro ponudili priložnost za ustvarjanje.
Agata Rakovec Kurent 30. 10. 2026 | 09:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Manchester United

Šeškova odsotnost sprožila alarm: United po napadalca velikega rivala

Na Old Traffordu zaradi težav v napadu že tehtajo januarsko okrepitev, med možnostmi pa je tudi precej nepričakovano ime.
30. 10. 2026 | 09:44
Preberite več
Video
Magazin  |  Zanimivosti
Onaplus podkast

Odločb je v razredih vse več. Je šola še pravična do vseh otrok?

Ali otrokom z odločbami res pomagamo ali smo se preprosto vdali v šolski sistem, ki ne zna prepoznati njihovih resničnih potreb? Sogovornika Darja Barborič Vesel in Sašo Božič sta prepričana, da je čas za spremembe.
Manca Čampa Pavlin 30. 10. 2026 | 09:05
Preberite več
Premium
Nedelo
Jernej Česen

Radi zaposlujemo male pošasti

S pobudo Giving back podjetje Outfit7 vrača družbi, letos so se osredotočili na mlade in jim poleg prostora za igro ponudili priložnost za ustvarjanje.
Agata Rakovec Kurent 30. 10. 2026 | 09:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Mesto, družina ali dolga potovanja? Izberite svoj Hyundai

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
15. 10. 2026 | 13:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Dreame X60 Pro Ultra Complete: tudi skriti kotički ne ostanejo nedosegljivi

Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
Promo Delo 23. 10. 2026 | 09:24
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Finančni kompas
Vredno branja

Kaj storiti, ko trgi zanihajo: je čas za ukrepanje ali za potrpežljivost?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
28. 10. 2026 | 09:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
PRAZNIK

Novembra se bo v Ljubljani odvijal prav poseben dogodek

Od 4. do 6. novembra bo Festival Poezije povezal mednarodne pesniške glasove, slovenske ustvarjalce, založnike in bralce.
Promo Delo 28. 10. 2026 | 11:32
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Ne vidim razloga, zakaj se to ne bi zgodilo zelo kmalu«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
23. 10. 2026 | 08:20
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Kripto kot začimba, ki izboljša celoten portfelj

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nemčija je blizu. Kdo vam lahko odpre vrata?

Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
Promo Delo 19. 10. 2026 | 09:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako izbrati kakovostnega izvajalca? Preverjene ponudnike najdete na 1818.si

Pri prenovi stanovanja, menjavi ogrevalnega sistema ali izdelavi pohištva po meri lahko izbira izvajalca pomembno vpliva na potek celotnega projekta.
Promo Delo 26. 10. 2026 | 09:07
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NASVET

Prav ta odločitev lahko določi usodo vaših prihrankov

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Delo 29. 10. 2026 | 11:31
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo