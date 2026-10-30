Pred novim srečanjem zbodel Dončića: Dajte no, saj ni Michael Jordan

Prvo srečanje je prineslo visoko zmago Jezernikov in precej več besed, kot jih običajno slišimo na prvi tekmi novinca med elito v ligi NBA. Pred drugim Yaxel Lendeborg ne kaže namena, da bi se podredil Luki Dončiću, čeprav iz besednega dvoboja z Ljubljančanem le redki pridejo kot zmagovalci. Štiriindvajsetletni košarkar Golden Stata, ki je slovenskemu zvezdniku že očital pretirano pritoževanje pri sodnikih, se novega dvoboja očitno veseli. Bojevniki bodo Los Angeles gostili v noči na soboto, ob 3. uri po slovenskem času. Po zmagi Golden Stata nad Minnesoto so Lendeborga po odlični predstavi (26 točk, 9 skokov) vprašali, ali se veseli ponovnega srečanja z Dončićem. Odgovoril je brez omahovanja. »Vsekakor. Vsekakor. Da, veselim se. O tem bom govoril v petek,« je dejal novinec, ki je že v ...