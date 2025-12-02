Sedem zaporednih zmag so nanizali košarkarji Los Angeles Lakers, pred odhodom na vzhod ZDA imajo proti Phoenixu priložnost za osmo, skupno pa že 16. v sezoni. Luka Dončić s soigralci danes gosti Phoenix, proti moštvu iz Arizone je Luka strelsko vedno zelo razpoložen.

V taboru Lakers so prejeli dobre novice glede zdravstvenega stanja nekdanjega igralca Phoenixa DeAndreja Aytona, ki je proti New Orleansu prejel udarec v koleno. Ayton je že danes nared za igro in v prvi postavi Jezernikov. Na parket se je vrnil tudi James, ki je včeraj počival.