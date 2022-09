Pred vrati dvaindvajseta sezona lige ABA

Cedevita Olimpija bo edini predstavnik Slovenije, uvodno tekmo pa bodo Ljubljančani odigrali v nedeljo ob 21. uri v Stožicah proti Borcu iz Čačka. Za enaindvajsetega prvaka regionalnega tekmovanja, ki se je v prvih letih po nastanku imenovalo liga Goodyear, od 2006 do 2011 liga NLB, zdaj pa je uradno liga AdmiralBet, se bo potegovalo štirinajst ekip iz šestih držav – Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija, Slovenija.

Ostali pari prvega kroga so: Igokea – Mornar, Crvena zvezda – MZT Skopje, Cibona – Partizan, Budućnost – Split in FMP – Mega.

Crvena zvezda in Partizan izenačena s šestimi naslovi

Naslov brani Crvena zvezda, ki je vseh svojih šest naslovov osvojila v zadnjih osmih letih, ob tem, da 2020 tekmovanje ni bilo končano zaradi pandemije covida. 2018 se je vmes vrnila le Budućnost, ki je en od šestih klubov z naslovom prvaka lige. Prav tako šest naslovov ima Partizan, vse je osvojil med 2007 in 2013, dvakrat je bil prvak zdajšnji FMP, po enkrat pa še Cibona, Maccabi Tel Aviv, Vršac, Zadar in v premierni sezoni 2001/02 Union Olimpija.

Klubi so na skupščini sredi septembra izglasovali nov sistem tekmovanja. V končnico se bo uvrstilo osem najboljših ekip; četrtfinale in polfinala bodo potekala na dve zmagi, finale pa kot doslej na tri zmage. Zadnjeuvrščena ekipa bo izpadla, predzadnjo pa čakajo dodatne kvalifikacije.

Liga ABA 2 bo potekala tako kot v preteklih dveh sezonah, se pravi po turnirskem sistemu, v njej bodo sodelovale tri slovenske ekipe, Krka, Helios Suns in Ggd Šenčur, skupno pa štirinajst (Borac Banja Luka, Gorica, Pelister-Bitola, Podgorica, Široki, Sloga, Spars Ilidža, Sutjeska, Skopje, Osijek, Zlatibor).

Cedevita Olimpija v novo sezono s fizično močnejšo ekipo

Cedevita Olimpija je lani igrala v polfinalu in proti Crveni zvezdi pokleknila šele na tretji tekmi v Beogradu z 78:88. To je bila njena prva uvrstitev med najboljše štiri ekipe v zadnjih enajstih letih. Trener Jurica Golemac, ki bo četrto sezono zaporedoma za krmilom moštva, je sestavil ekipo, ki bi lahko v novi sezoni ponovila ta uspeh. Nesporna favorita za finale sta znova Crvena zvezda in Partizan, ki bosta hkrati nastopala v elitni evroligi.

Iz Stožic so odšli Jaka Blažič, Jacob Pullen in Zach Auguste, novinci v Ljubljani so Karlo Matković, Lovro Gnjidić, Marko Jeremić, Amar Alibegović, Jan Kosi, Josh Adams in Aaron Harrison, pogodbe pa so podaljšali ali zadržali Yogi Ferrell, Alen Omić, Zoran Dragić, Edo Murić in Rok Radović, ki je igral v Zagrebu kot posojen igralec.

»Imamo daljšo klop kot v minuli sezoni, tako da bomo lahko igrali z veliko energije, hitro tekli in bili fizično enakovredni najboljšim ekipam v ligi. Naš cilj je, da pripeljemo še enega ali dva kakovostna igralca,« pravi trener Golemac. »Zadovoljen sem s sestavo ekipe. Na vsakem položaju imamo različne tipe igralcev. Dali bomo vse od sebe in se trudili doseči čim več zmag,« je dodal strateg Cedevite Olimpije, ki bo 12. oktobra začela tudi tekmovanje v evropskem pokalu, od aprila 2023 bo sodelovala v končnici državnega prvenstva, še prej pa jo februarja čaka slovenski pokal.

Zgodovinski rekordi

Po podatkih lige ABA je najvišji statistični indeks na eni tekmi dosegel Dejan Milojević leta 2004 (59), strelski rekord s 46 točkami je prav v minuli sezoni postavil Vladimir Mihailović v dresu Mornarja, največ točk skupno v ligi ABA pa je dal Nemanja Gordić (3050). Najvišjo zmago v zgodovini lige ABA je zabeležil Partizan prav tako v minuli sezoni proti Splitu (109:49), najdaljši niz zmag ima Crvena zvezda (20), ki ima hkrati tudi najboljši izkupiček zmag v eni sezoni. 2016/17 je od 26 tekem izgubila le eno.

Bosna je v drugi sezoni 2002/03 dobila le eno tekmo od dvaindvajsetih (Krka je lani izpadla z izkupičkom 4-22), med rekorderji tekmovanja pa je kar nekaj slovenskih igralcev oziroma tistih, ki so igrali v slovenskih klubih. Žan Mark Šiško je decembra 2019 zbral kar 19 podaj na tekmi proti Zadru, Jure Močnik je 2005 ukradel devet žog košarkarjem Splita, Smiljan Pavić je Bosni 2004 podelil sedem blokad, Jiri Welsch izstopa z 11 izgubljenimi žogami 2002, Teemu Rannikko je 2005 na eni tekmi zadel deset trojk, Nebojša Joksimović pa je rekorder lige ABA po skupnem številu ukradenih žog (401).