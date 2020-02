Pred vrhuncem v regionalni ligi boj za pokalno lovoriko

Danes v Šentjurju in Rogaški

Igokea : Krka 92:82 (65:66, 47:45, 30:19) Dvorana Laktaši, gledalcev 1500, sodniki Boltauzer (Slo), Arsenijević (Srb) in Savović (ČG).

Igokea: Evans 15 (5:6), Simeunović 13, Lešić 4, Green 16 (6:6), Vaughn 34 (4:4), Ilić 2, Gagić 5 (1:1), Vulić 3 (1:1).

Krka: Pašalić 13 (2:2), Đapa 3, Fifolt 2, Balažič 15 (2:2), Jošilo 17 (5:5), Lapornik 14 (6:7), Ramljak 18 (1:2).



Vrstni red: Partizan 15:4, Budućnost 14:5, Crvena zvezda 12:6, Cedevita Olimpija 12:7, Mornar 1:7, Koper Primorska 11:8, FMP 11:9, Igokea 7:12, Cibona in Krka po 6:13, Mega Bemax 5:14, Zadar 4:15.

Vse do zadnjih dni februarja bodo zastala ligaška tekmovanja košarkarjev, sceno bodo po vsej Evropi prevzeli nacionalni pokali, v Sloveniji že v ponedeljek, nato pa bodo v ospredje stopile reprezentance ob začetku kvalifikacij za EP 2021. Pred preusmeritvijo misli je Krka doživela četrti zaporedni poraz v ligi ABA, Igokea je bila uspešnejša z 92:82.Tri kola pred koncem rednega dela regionalne lige se za štiri mesta v polfinalu še vedno poteguje kar sedem moštev. Korak pred vsemi je Partizan, ki si je z zmago v derbiju z Budućnostjo bržkone že zagotovil vlogo prvega nosilca končnice, med kandidati pa ostajata dve slovenski moštvi. Z drugo zaporedno zmago pod vodstvom novega trenerjaima lepše izhodišče Cedevita Olimpija, toda poleg točke prednosti pred Koprom Primorsko ima tudi težji zaključni razpored tekem. Čakajo jo gostovanja pri Crveni zvezdi in Krki ter dvoboj z Budućnostjo v Stožicah, medtem ko bodo Koprčani igrali v domači dvorani s Cibono in Igokeo ter v gosteh z Zadrom. Krka bo medtem morala napeti vse sile, da bi se rešila iz nevarnega območja.Prva dvoboja četrtfinala pokala Spar bosta že v ponedeljek: Šentjur – Helios Suns (18) in Rogaška – Koper Primorska (19). V torek se bodo pomerili še Šenčur GGD – Cedevita Olimpija (19) in Krka – Hopsi Polzela (19). Povratne tekme bodo na sporedu v sredo in četrtek, finalni turnir pa bo v soboto in nedeljo v ljubljanski dvorani na Kodeljevem.