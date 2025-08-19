Pred zvezdniško Srbijo tudi z Dončićem po zmago za slovo od Stožic

V nadaljevanju:

Pripravljalna ekskurzija na Baltik je slovenski reprezentanci odkrila veliko. Redki trenutki tekoče igre v polni zasedbi so razlog za tihi optimizem, kritični ostajajo globoki padci in strelske črne luknje, ko Slovenija zapravljajo tekme. Domača generalka z Veliko Britanijo je zato dobra priložnost, da Luka Dončić in soigralci igro dvignejo še nivo višje, gladka zmaga bi bila kot naročena tudi za samozavest in vzpon tekmovalnih apetitov pred odhodom na Poljsko. V četrtkovi poslastici v razprodani beograjski Areni proti zvezdniškim Srbom bo pot do uspeha veliko bolj zahtevna.

Pristop selektorjev k izbiri tekmecev na pripravljalnih tekmah pred velikim tekmovanjem je zelo različen. Uspešni celjski nogometni strateg Albert Riera denimo ima raje trde treninge kot tekme, nekateri selektorji prisegajo na lažje nasprotnike za večjo samozavest pred turnirjem in uigravanje akcij, ko imaš nadzor nad igro, selektor Aleksander Sekulić se je odločil za tretjo pot. »Želim igrati težke tekme z najboljšimi tekmeci, le tako lahko vidiš, kje si v primerjavi z najboljšimi v Evropi,« pravi v pogovoru, ki izide v jutrišnji posebni prilogi pred eurobasketom. Pritrdil mu je tudi Dončić: »Vedno imam raje tekme kot treninge, tako se največ naučiš, se preizkusiš in spoznaš, kaj ti še manjka.«