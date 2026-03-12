Predsednik slavil v družbi Bobinca in župana, junak Radović že gleda naprej

Za 6000 navijačev, zbranih v dvorani Stožice, ni bilo dvoma. Cedevita Olimpija je bila proti Chemnitzu favorit, pod težo pritiska so se povečini natančnim strelcem v ljubljanskih vrstah zatresle roke. »Dolgo časa nismo zadeli ničesar, a borili smo se in zasluženo zmagali,« je večer svojih varovancev, ki so s 73:65 potrdili četrtfinale evropskega pokala, povzel tvorec uspehov Zvezdan Mitrović. Za takšne večere, lepo kuliso in tekmovalno vzdušje živi prvi vlagatelj in predsednik Emil Tedeschi, v sredinem večeru je prišel na svoj račun.

Duška si je lahko dal tudi Tedeschi, mecen Olimpije je večkrat ponovil, da še bolj kot zmage želi polno dvorano in pravi navijaški utrip, tokrat v Ljubljani ni bil razočaran. Po tekmi je čestital vsem igralcem, zadnji na vrsti za objem olajšanja je bil direktor Davor Užbinec, ki lahko ob še enem od ciljev sezone naredi kljukico. V torek ob 19.30 bo Olimpija v Franciji izzvala Bourg, še prej jo v nedeljo v času kosila (13) v Beogradu čaka dvoboj s Partizanom.