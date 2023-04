Predsednik Vučić razkril vrtoglave dolgove Partizana in Zvezde

Srbska košarkarska velikana Crvena Zvezda in Partizan sta letos dobro nastopala v Evroligi, Partizan se je prebil v končnico, kjer mu bo nasproti stal Real iz Madrida. Kljub vsemu pa so mnogi opozarjali, da tako Zvezda kot Partizan kadrujeta nad svojimi finančnimi sposobnostmi, nekatere okrepitve, denimo prihod Facunda Campazza, so dvignile veliko prahu.

Zdaj se je oglasil kar srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je v oddaji Tema na Prvi TV razkril dolgove obeh beograjskih velikanov. »Država ne bo odpisala neplačanih davkov Partizanu ali Zvezdi, čeprav morda v klubih računajo na to,« je dejal Vučić, kasneje pa še povedal, da Zvezda dolguje 1,5 milijona evrov neplačanih davkov, Partizan pa kar 7,2 milijona evrov.

V enem dnevu zbrali 500 tisoč evrov, da bi rešili klub

Vodstvo Partizana je, da klub ne bi bankrotiral, za pomoč zaprosilo navijače. Začeli so akcijo zbiranja denarja, za donacije so navijači dobili različne unikatne nagrade, v prvem dnevu pa so že zbrali 500 tisoč evrov, je razkril predsednik Partizana Ostoja Mijajlović.

»Mijajlović pravi da je zbral 500 tisoč evrov. Če to drži, pričakujem da bo teh 500 tisoč evrov že jutri v državni blagajni in da se bodo prilivi nadaljevali, dokler ne odplača vseh sedmih milijonov dolga,« je bil jasen Vučić.

Besedne vojne med vodilnimi v športnih klubih in vodstvom države niso redke, na koncu pa brez obširne državne pomoči (posredne ali neposredne) ne Zvezda ne Partizan ne bi igrala na tako visokem nivoju, kot ju spremljamo sedaj.