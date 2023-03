Prekaljeni zvezdnik Kevin Durant je bil živčen

Milwaukee ostaja najbolj vroča ekipa v ligi NBA. Za 16. zaporedno zmago je premagal Orlando s 139:117, z zmago je na vrhu vzhodne konference še vedno pol tekme pred Bostonom, ki je z 41 točkami Jaysona Tatuma v Bostonu premagali Cleveland s 117:113.

V Milwaukeeju je Giannis Antetokounmpo dosegel 31 točk za gostitelje, ki so zadeli 26 trojk.

Zmagovalni niz Milwaukeeja je njegov najdaljši, odkar je v sezoni 2019/20 dobil 18 tekem po vrsti, in je najdaljši v ligi, odkar je Phoenix v lanski sezoni slavili na 18 tekmah zaporedoma.

Tatum je bil v ponedeljek ob porazu Bostona proti Knicks v New Yorku izključen, ob vrnitvi pa je dosegel svojo deveto tekmo s 40 točkami v sezoni.

»Dobro sem začel in ostal agresiven,« je dejal Tatum. Dodal je, da se je lepo počutil, ko se je vrnil domov.

»All-Star-odmor, Indiana, minila sta dva tedna, odkar sem spal v svoji postelji.«

Al Horford je dodal 23 točk, Jaylen Brown pa še 16 točk za Boston, ki je zdržal izbruh 44 točk branilca Clevelanda Donovana Mitchella. Ta je igral kljub poškodbi desnega stegna, ki jo je staknil v začetku tretje četrtine.

Giannis Antetokounmpo je bil nezaustavljiv v Milwaukeejevi 16. zaporedni zmagi;: FOTO: Brad Penner/Usa Today Sports

Kratkohlačniki so dobili sedmo zaporedno tekmo in v Madison Square Gardnu v mestnem derbiju New Yorka premagali Brooklyn s 142:118.

Jalen Brunson je dosegel 30 od svojih 39 točk v prvem polčasu za New York, ki jer prevzel nadzor s 47 točkami v prvi četrtini.

Kevin Durant se je otresel treme pred tekmo in dosegel 23 točk v svojem debiju za Phoenix, s čimer je svojemu novemu moštvu pomagal do zmage s 105:91 v Charlottu. Durant je bil učinkovit z omejeno minutažo ob metu iz igre 10-15 v manj kot 27 minutah na parketu. Dopolnil je 37 točk Devina Bookerja.

»Igral sem na skoraj tisoč košarkarskih tekmah, a danes sem bil nervozen,« je priznal Durant. »Toda ko sem dobil žogo, so moji soigralci poskrbeli, da sem se počutil udobno, zato sem samo poskušal iti ven in igrati svojo igro.«

Phoenix je na četrtem mestu zahoda, 10 tekem za vodilnim Denverjem in tri za tretjeuvrščenim Sacramentom.

Košarkarji Detroita niso bili kos Chicagu, ki je bil boljši s 117:115.