Premiera filma o podvigu v Istanbulu bo v Stožicah

Slovenija bo skoraj pet let po zgodovinskem in največjem uspehu slovenskega športa dobila dokumentarni film, ki bo v 113 minutah prikazal ozadje ob osvojitvi zlate medalje na košarkarskem evropskem prvenstvu v Istanbulu. Premiera filma z naslovom 2017 in podnaslovom Tri, dva, ena, nič, Slovenija je evropski prvak, bo 3. junija v dvorani Stožice.

V dokumentarnem filmu 2017, katerega režiser in scenarist je Goran Vojnović, je prikazana slovenska reprezentanca od prvih pripravljalnih tekem do legendarne zmage in dviga pokala. Vojnović je gledalce popeljal v zakulisje evropskega prvenstva, ki je 2017 združilo vso Slovenijo, ter gledalcem predstavil zgodbe vseh dvanajstih igralcev, selektorja, trenerskega štaba in drugih udeležencev pri tem uspehu. Za to je uporabil doslej še nikdar viden material iz arhivov, posnetke Mednarodne košarkarske zveze ter televizijske hiše Pro Plus.

Prihod potrdil tudi kapetan Goran Dragić

Telemach-premiera filma 2017, ki je nastal v sodelovanju produkcijske hiše December in Košarkarske zveze Slovenije (KZS) s podporo Slovenskega filmskega centra, bo 3. junija celodnevni športno - kulturni dogodek. V dopoldanskem času bodo tribune Stožic zasedli osnovnošolci in srednješolci, ki si bodo lahko poleg filma ogledali še celoten športni park Stožice in razstavo zgodovinskih športnih dosežkov, zvečer ob 20. uri pa organizatorji pričakujejo športne navdušence in ljubitelje filma iz vse Slovenije. Tako dopoldanske kot popoldanske projekcije se bodo udeležili nekateri člani zlate reprezentance, med njimi je svoj prihod že potrdil kapetan Goran Dragić.

Finalna tekma med Slovenijo in Srbijo v Istanbulu. FOTO: Blaž Samec

»Največji moštveni dosežek v zgodovini slovenskega športa je velika zgodba, ki je v resnici sestavljena iz veliko različnih zgodb. Tako kot je vsak navijač zmago Slovenije na evropskem prvenstvu doživel po svoje, odvisno od tega, ali je bil 17. septembra 2017 na tribuni v Istanbulu, v lokalu s prijatelji ali doma pred televizorjem, so jo po svoje doživeli tudi vsi, ki so bili tisti večer na in ob igrišču. Dvanajst igralcev nam je povedalo dvanajst različnih zgodb, ki so si na trenutke celo nasprotovale, večkrat pa dopolnjevale in skupaj gradile zgodbo, ki je zelo zabavna, napeta in predvsem čustvena. Film 2017 nam še enkrat pokaže, da je življenje bolj neverjetno od fikcije,« je ob predstavitvi projekta danes dejal Vojnović.

»Slovenci veljajo za najboljše košarkarske navijače«

Predstavitve se je udeležil tudi zdaj že nekdanji košarkar Gašper Vidmar. »Glede na to, da sem svež košarkarski upokojenec in nisem več reden gost košarkarskih dvoran, komaj čakam, da znova obiščem Stožice. Izjemno se veselim snidenja in druženja z nekdanji reprezentančnimi soigralci in prijatelji. Čeprav mineva že pet let od zlate reprezentančne pravljice, so spomini na poletje 2017 še vedno zelo živi. Verjamem, da bodo ob ogledu filma vsem v dvorani čustva znova privrela na dan. Slovenski navijači veljajo za najboljše košarkarske navijače, ki reprezentanco spremljajo po vsem svetu, zato jih lepo vabim, da dvorano Stožice napolnijo tudi na ta poseben filmski večer,« je dejal Vidmar.

Slovenski navijači v Istanbulu. FOTO: Blaž Samec

»Čeprav sem imel to srečo, da sem si med redkimi film že ogledal, komaj čakam na uradno premiero. Že sama lokacija dogodka je za projekcijo filma posebna in prepričan sem, da nas čaka izjemno vzdušje, nabito s pozitivno energijo in čustvi. Izjemno lepo bo na istem mestu znova videti vse, ki so ustvarjali to pravljico, tako člane zlate reprezentance kot navijače, ki so šesti igralec ekipe,« je dodal predsednik KZS Matej Erjavec.