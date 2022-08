Prepelič: Goran Dragić je v svoji dvorani pokazal, zakaj je naš kapetan

Ko je Goran Dragić v dresu slovenske reprezentance zadnjič nastopil v istanbulski dvorani Sinan Erdem, je z rojaki seveda leta 2017 proti Srbiji osvojil naslov evropskega prvaka in se upokojil. Minilo je skoraj pet let, ko se je Dragić vrnil v reprezentanco, sprva zgolj za poslovilni kvalifikacijski tekmi za nastop na SP 2023 proti Hrvaški in Švedski, a legendarni kapetan se je nato odločil pomagati tudi na prihajajočem eurobasketu, ki ga bo Slovenija septembra začela s tekmami v Kölnu.

Dragić je v petek zvečer na prijateljski tekmi s Turčijo ob odsotnosti Luke Dončića, ki je po 23 točkah počival v zadnji četrtini in podaljšku, v velikem slogu popeljal svoje moštvo do zmage z zmagovito trojko in 28 točkami.

»Počutim se odlično. Povratek v reprezentanco po petih letih je izjemen občutek. Seveda sem zdaj starejši, imam 36 let, nazadnje (leta 2017, op. a.) sem bil bolj svež, a še vedno uživam v igranju košarke. Zato sem vesel, da sem nazaj,« je Eurohoops citiral Dragića po dvoboju ob Bosporju.

Turčija : Slovenija 103:104 (90:90, 62:73, 40:46, 26:21) Dvorana Sinan Erdem, gledalcev 10.000. Turčija: Hazer 1 (1:2), Bitim 8 (6:6), Osman 24 (6:8), Saybir 5, Kabaca 2, Sanli 11 (3:5), Korkmaz 33 (12:14), Sengun 19 (8:15). Slovenija: G. Dragić 28 (7:8), Samar 4 (1:2), Nikolić 2, Prepelič 14 (6:7), Murić 10 (1:2), Dimec 4, Z. Dragić 7 (1:2), Čančar 12, Dončić 23 (5:8). Prosti meti: Turčija 36:50, Slovenija 20:28. Met za dve točki: Turčija 17:30, Slovenija 28:47. Met za tri točke: Turčija 10:38 (Korkmaz 5, Osman 2, Sanli 2, Sengun, Saybir), Slovenija 9:31 (Prepelič 2, Čančar 2, Dončić 2, G. Dragić, Murić, Samar). Skoki: Turčija 44 (30 + 14), Slovenija 43 (33 + 10). Osebne napake: Turčija 29, Slovenija 36. Pet osebnih: Tobey (24.), Dimec (35.), Sengun (44.).

Prihaja eden najtežjih turnirjev vseh časov

Izkušeni Ljubljančan, ki bo v prihodnji NBA-sezoni prvič oblekel dres Chicago Bulls, je spregovoril tudi o odnosu z generalnim sekretarjem Košarkarske zveze Slovenije (KZS) Radoslavom Nesterovićem, ki je bil med ključnimi figurami prekinitve njegovega reprezentančnega pokoja.

»Veliko je bilo razlogov, najprej pa je tu Rašo Nesterović, ki mi je skoraj kot družina. Rašo je boter moji hčerki in seveda sta tu še brat Zoran in Luka, ki sta bila ravno tako ključna pri odločitvi. Še posebej Zoran je vedno govoril o tem,« se je spominjal Dragić, ki po izjemnem obračunu v turški metropoli pričakuje tudi velike izzive v Kölnu. »Tekma je bila odlična, bili so vzponi in padci, obe ekipi sta igrali na vso moč. Želel bi čestitati Turčiji, ki mislim, da je izvrstno moštvo, ki mu bo šlo na eurobasketu zelo dobro. Verjetno nas čaka eden najtežjih turnirjev vseh časov. Veliko igralcev prihaja, veliko je dobrih ekip, a kot veste, nam je konkurenca všeč. To je dobro.«

Po poročanju STA je Dragić še dodal: »Težko je igrati v Istanbulu, saj so navijači glasni, sodniki pa so na koncu tudi dodali svoje in naredili tekmo zanimivo. Pokazali smo karakter. Pred podaljškom smo se zbrali na klopi in si dejali, da imamo na vročem gostovanju priložnost za zmago, ki smo jo na koncu tudi dosegli. Zavedamo se, da je pred nami še nekaj težkih tekem, zato smo veseli vsake zmage. Takšne pa še posebej dobro vplivajo na moralo ekipe in nas delajo še močnejše.«

Sekulić: Odlično delo pod obročema Murića in Čančarja

Besedo je dobil tudi Aleksander Sekulić, selektor je poleg Gorana Dragića in Dončića posebej izpostavil tudi Eda Murića in Vlatka Čančarja, ki sta znala nadomestiti izključena Žigo Dimca in Mika Tobeyja pod košem.

»Takšne tekme so vedno dobrodošle. Vzdušje je bilo pravo, veliko je bilo energije, emocij in imeli smo kar nekaj izzivov. Goran Dragić je pokazal svojo vrednost in bil vlečni konj v zaključku tekme. Luka Dončić je bil vseskozi na svojem nivoju, odlično delo pod obročema pa sta opravila Edo Murić in Vlatko Čančar, ki sta morala nadomestiti odsotnost centrov, ki sta obsedela na klopi zaradi petih osebnih napak,« je dejal Sekulić.

Posebej barvita pa je bila ocena tekme Klemna Prepeliča, ki je ravno tako poudaril zahtevnost prihajajočega evropskega prvenstva, na katerem bo Slovenija branila naslov iz Istanbula, obenem pa izpostavil tudi izjemen učinek Gorana Dragića v »njegovi« dvorani.

»Tekma je bila odličen približek tega, kar nas čaka na eurobasketu. Prvenstvo bo eno najmočnejših v zgodovini in take tekme v pripravah nam lahko samo koristijo. Goran Dragić je v svoji dvorani pokazal, zakaj je naš kapetan. Pred podaljškom nam je povedal nekaj spodbudnih besed na klopi, v podaljšku pa je vključil svoj 'Gogi mode' in nas popeljal do zmage,« je STA citiral Prepeliča.

Drevi ob 19. uri se bo Slovenija pomerila še z Ukrajino, ki je v četrtek gladko izgubila s Turčijo s 70:96. Njeni glavni strelci so bili center Artem Pustovij (16), krilo Svjatoslav Mihajljuk (12) in branilec Bogdan Bliznjuk (10). V sinočnjem dvoboju s Slovenci je 33 točk za izbrano vrsto, ki jo vodi dvakratni zaporedni prvak evrolige z domačim Anadolu Efesom Ergin Ataman, dosegel Furkan Korkmaz.