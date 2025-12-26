Prepelič in druščina nadigrali Novomeščane

Košarkarji Krke so bili v prejšnjem krogu proti favoriziranemu Partizanu do zadnjih minut v igri za presenečenje, a so nato tesno izgubili. Danes so bili daleč od podobnega scenarija, saj so bili vsaj približno enakovredni le v prvem delu tekme, potem pa so gostitelji zagospodarili na terenu in že precej pred koncem odločili zmagovalca. Dubaj je tako v deseti tekmi še desetič zmagal in kot zadnji v ligi ostaja neporažen.

Novomeščani so bili v prvem delu enakovredni do zadnjih minut (20:16), a so si gostitelji že v končnici prve četrtine priigrali nekaj več naskoka. Tega so še oplemenitili v drugi četrtini in ob polčasu je bil zaostanek slovenske ekipe petnajst točk (46:31).

Odločilen za razplet tekme je bil tretji del. Krki igra nikakor ni stekla, met je bil slab, domači pa so to znali kaznovati. Pobegnili so že na 68:40, Novomeščani so v zadnjih minutah tega dela nekoliko popravili vtis, a ob še vedno skromnem točkovnem izkupičku tega dela (14 točk) je bilo jasno, da je dvoboj izgubljen.

Najboljši posameznik novomeščanov je bil Victor Bailey. FOTO: KK Krka

V zadnjih desetih minutah so košarkarji le čakali, da bo tekme konec, Dubaj je brez težav nadzoroval prednost, Krka pa ni zmogla presežka. Ob koncu je bilo tako na semaforju -21 (61:82). Pri Krki je bil najbolj razpoložen Victor Bailey s 17 točkami, 13 jih je dodal Sukhmail Mathon. Pri Dubaju je Klemen Prepelič dosegel osem točk.

Naslednja tekma, prva v letu 2026, čaka novomeško zasedbo 3. januarja, ko bo gostila Studentski centar.