Prepelič in Omić zadnja gosta

Rimac vabi v Stožice

Ljubljana – Poslovilni nastop košarkarjev Cedevite Olimpije v evropskem pokalu na prvi pogled nima pravega tekmovalnega naboja. Ljubljančani so zapravili zadnji ščepec možnosti za napredovanje pred tednom dni proti Nanterru, njihov današnji gost (ob 18.30) Joventut pa si je z izkupičkom 5:4 že zagotovil mesto v top 16. Toda tako brezosebno vendarle ne bo šlo. Stožiška zasedba se želi odkupiti za vsa razočaranja, tekmec pa je ravno pravšnji za vsaj delno očiščenje.Joventut, trenutno deseti v španski ligi, je ob prvem soočenju v Badaloni zadal Cedeviti Olimpiji najvišji poraz v evropski sezoni ( 101:81 ), njegova udarna aduta pa sta prvi strelec evropskega pokalain. Slovenska reprezentančna kandidata bosta pred februarskim začetkom kvalifikacij za EP 2021 nedvomno želela pustiti čim lepši vtis pod domačimi obroči. Toliko bolj, ker se Joventut še vedno bori za čim višjo uvrstitev v skupini C in lažje nadaljevanje.»Pričakujemo zahtevno, a tudi lepo tekmo, na kateri bomo zagotovo zaigrali motivirani. Joventut namreč goji tipično dinamično špansko košarko,« je prepričan Olimpijin trenerV Španijo se je medtem odpravil Olimpijin krilni center, ki doslej še ni dobil priložnosti za igro na evropski in regionalni ravni. S statusom posojenega košarkarja bo vsaj mesec dni nosil dres Andorre.