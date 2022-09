Prepelič svari tekmece: Če ujeziš Luko, se zate slabo konča

Manj kot 24 ur po zmagi nad Nemčijo, ki ji je natresel 36 točk, je Luka Dončić »eksplodiral« na obračunu s Francijo in s 47 točkami uprizoril drugo najboljšo strelsko predstavo v zgodovini evropskih prvenstev. Giannis Antetokounmpo se je dan prej v Milanu z 41 točkami na obračunu z Ukrajino močno približal rekordu rojaka Nikosa Galisa (46), Dončić pa je na novinarski konferenci po tekmi z Nemčijo na vprašanje o podvigu zvezdnika Milwaukee Bucks dejal, da je ravno Grk zanj prvi favorit za naslov strelskega kralja letošnjega EP.

A že naslednji dan je član Dallas Mavericks proti večkratnemu najboljšemu obrambnemu igralcu lige NBA Rudyju Gobertu in njegovim francoskim rojakom uprizoril neverjeten šov, ustavil pa ga ni niti grd udarec v glavo Vincenta Poirierja. Če kaj, ga je le še dodatno podžgal in tekmo sklenil s 47 točkami (met 15:23).

»To je Luka. Velikokrat je že pokazal, da ga ni dobro ujeziti. Zate se potem slabo konča. Trdo so ga prijeli, potreboval je šive in na koncu je uprizoril neverjetno predstavo. Naložil si nas je na hrbet in prišli smo do zmage ter osvojili prvo mesto, ki smo si ga tudi zaslužili,« je povedal Klemen Prepelič.

Gobert: V takšnih primerih lahko pred njim le snameš klobuk

Za Eurohoops sta dvoboj podrobneje analizirala tudi poražena Francoza Gobert in Evan Poirier. Gobert, ki bo kariero v NBA po devetih letih v taboru Utah Jazz nadaljeval kot član Minnesota Timberwolves, je menil, da bi z rojaki v sredo zvečer težko storil kaj več v dvoboju z razigranim tekmecem.

»Da najboljši napad vedno premaga najboljšo obrambo? Mislim, da je precej bolj zapleteno,« je dejal Gobert. »To je ekipni šport, Luka pa je, jasno, fantastičen igralec. Na igro lahko vpliva tako, kot je to uspevalo le redkim v zgodovini te igre. Lahko izboljšuje ljudi okoli sebe in zadeva. Nocoj je imel velik večer, sicer pa se vedno govori o tem, kako bi ga lahko najbolje ustavili. Zadel je nekaj res težkih metov in v takšnih primerih lahko pred njim le snameš klobuk. Mislim, da smo igrali dobro obrambo, moral je garati za svoje koše. Bile so nekatere stvari, ki bi jih lahko prilagodili, izvajal je tudi veliko prostih metov.«

Fournier je omenil napake v francoski obrambi: »(Dončić, op. a.) Je generacijski talent. Ponudili smo mu nekaj priložnosti, ki jih pred tekmo nismo nameravali. To menjavanje z igralcem na položaju št. 5, da lahko nato igra ena na ena z visokim košarkarjem – to ni bilo v načrtu. Ko mu dovoliš eno, dve ali tri zaporedne akcije, pridobi na samozavesti. Potem je začel zadevati res težke mete. To je bila napaka z naše strani. Res je dober, ko pa mu ponudiš mete, ki jih nato še zadene, postane zelo samozavesten in nato je vse skupaj težko zaustaviti. Že zgodaj moraš opraviti delo, ničesar mu ne smeš olajšati.«

Po selitvi v Berlin slovenske košarkarje v soboto čaka dvoboj z Belgijo, ki bo prva od morebitnih štirih ovir na poti do ubranitve zlate kolajne z eurobasketa 2017, ki ga je Slovenija odigrala v Helsinkih in Istanbulu. A sinoči se nihče ni ukvarjal z Belgijci, vse je bilo v znamenju Dončića.

»Tudi mi kot soigralci smo kdaj presenečeni nad njegovimi potezami in privilegij je igrati z njim,« je dejal Jaka Blažič, Zoran Dragić pa je pristavil: »Luka je neverjeten. On je naš čudežni deček. Res sem vesel, da je Slovenec.«

Sekulić: Zdaj se EP šele začenja

»Zdaj, ko smo osvojili prvo mesto v skupini, je lahko govoriti o tem. Po tistem porazu z BiH ni bilo prijetno, obrazi fantov v slačilnici so povedali vse, a znali smo se pobrati in ta poraz nas je naredil še močnejše,« je v pogovoru s slovenskimi novinarji po poročanju STA povedal selektor Aleksander Sekulić.

»To je tisto, kar moramo zdaj prenesti v Berlin. Tudi ko nam ne gre, ko zgrešimo odprte mete, imamo željo in voljo ter se ne predamo. To veliko pove o tej ekipi,« je dodal 44-letni Sekulić. Mike Tobey je izpustil tekmo s Francijo. Selektor je na novinarski konferenci povedal, da poškodba ni težje narave in da bi Tobey, če bi šlo na primer za finale, stisnil zobe in stopil na parket. Zdravnik reprezentance Marko Macura je dodal, da fizioterapevtsko službo do sobote čaka veliko dela, a meni, da bo Američan do tekme z Belgijo nared.

»Fantje so proti Franciji pokazali, da znajo z dodatno mero borbenosti nadomestiti tudi njegovo odsotnost. To je naš zaščitni znak,« pravi Sekulić in nadaljuje: »Popravnih izpitov ni več. Zdaj se evropsko prvenstvo šele začenja. Verjamem, da smo pripravljeni za osmino finala in da bodo dali igralci vse od sebe, da se uvrstimo med osem najboljših. Tekma proti Bosni in Hercegovini je pokazala, kaj se zgodi, če ne držimo skupaj. Po porazu smo se pogovorili in si priznali napake. Reakcija fantov je bila izjemna, Luka in Goran pa sta znova dokazala, zakaj sta v ligi NBA tako cenjena. Fantje so predvsem dvignili raven igre v obrambi, saj če je igra v obrambi dobra, je precej lažje igrati v napadu.«

Verjetno nikoli več ne bo vodil boljše in bolj zvezdniške ekipe

»Biti trener Luke Dončića in Gorana Dragića, predvsem pa te reprezentance, ki ima neverjetno kemijo, povezanost, je zame velika čast, sreča in ponos. Uživam vsak dan posebej, saj se zavedam, da verjetno ne bom imel nikoli priložnosti voditi boljše in bolj zvezdniške ekipe, kot je ta Slovenija,« še pravi Ljubljančan, ki bo v novi sezoni vodil rusko Lokomotivo Kuban iz Krasnodarja.

»Luka je eden od treh največjih zvezdnikov tega prvenstva in za Slovenijo krvavi praktično na vsaki tekmi. Med polčasom s Francijo je dobil dva šiva na glavi, na vsaki tekmi prejme številne udarce, saj ima veliko časa žogo v roki, zato je tudi tako čustven in se rad pogovarja s sodniki. Je čudo od igralca, s ponosom nosi dres Slovenije, zato smo lahko presrečni, da imamo superzvezdnika, ki se je pripravljen tako žrtvovati za domovino. Enako velja za Gorana Dragića. Pri 36 letih se je vrnil v reprezentanco in za njo pusti srce ter telo na igrišču. Že poleti, ko je bilo jasno, da bo znova oblekel dres z državnim grbom, sva se dogovorila, da ga bomo varčevali za ključne tekme. Med tekmo mi pove, če je utrujen, sicer pa ga pustim v igri, saj moramo izkoristiti njegovo prisotnost in željo, da pomaga Sloveniji,« je pogovor zaključil Aleksander Sekulić.