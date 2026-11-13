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Košarka

Presegel celo Dončića in spisal zgodovino: česa takega NBA še ni videla

Cade Cunningham je ob zmagi Detroita po dveh podaljških postavil zgodovinski mejnik, Philadelphia pa je za novo zmago nadoknadila 17 točk zaostanka.
Detroit je Washington premagal še drugič v štirih dneh. Pistons so bili že 10. novembra boljši s 122:111, tokrat pa so po dveh podaljških slavili s 144:140. FOTO: Geoff Burke/Reuters Connect
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Detroit je Washington premagal še drugič v štirih dneh. Pistons so bili že 10. novembra boljši s 122:111, tokrat pa so po dveh podaljških slavili s 144:140. FOTO: Geoff Burke/Reuters Connect
B. P., STA
13. 11. 2026 | 08:19
4:59
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Košarkarji Detroit Pistons so v severnoameriški ligi NBA po pravi drami in dveh podaljških v gosteh premagali Washington Wizards s 144:140. Cade Cunningham je dosegel 52 točk in 11 asistenc ter postal prvi igralec v zgodovini lige, ki je na eni tekmi zbral najmanj 50 točk in vsaj 10 asistenc, ne da bi ob tem izgubil eno samo žogo.

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Cunningham je s tem presegel tudi dosežek Luke Dončića, ki je 31. marca letos ob zmagi Lakers nad Clevelandom dosegel 42 točk in 12 asistenc brez ene same izgubljene žoge. Rekord v tej kategoriji sta sicer več kot tri desetletja držala Larry Bird in Alex English, ki sta ob najmanj desetih asistencah in brez izgubljene žoge dosegla po 46 točk.

Cunningham pa ni bil edini košarkar Detroita z izjemnim statističnim večerom. Zablestel je namreč tudi Ausar Thompson, ki je dosegel prvi trojni dvojček kariere s 17 točkami, 11 skoki in 11 asistencami.

Na drugi strani so kar trije košarkarji Washingtona dosegli najmanj 30 točk. Trae Young je bil s 37 točkami najučinkovitejši, Anthony Davis in Alex Sarr pa sta jih dodala po 30. Kljub temu niso preprečili šestega zaporednega poraza čarovnikov.

Young ob sireni rešil Washington

Gledalci so spremljali izjemno izenačeno tekmo z 20 menjavami v vodstvu. Detroit si je v drugem polčasu priigral dvomestno prednost, a so se domači postopoma vrnili v igro.

Manj kot dve sekundi pred koncem rednega dela je Cunningham pri vodstvu Detroita s 119:118 izkoristil oba prosta meta, Young pa je s trojko ob zvoku sirene izsilil podaljšek.

V njem so košarkarji Washingtona povedli s 128:121, toda Cunningham je 33 sekund pred koncem s trojko izenačil. Nato je Duncan Robinson zadel za vodstvo Detroita, vendar je pregled posnetka pokazal, da je imel pri metu stopalo na črti za tri točke, zato so sodniki koš priznali le za dve točki.

To se je izkazalo za pomembno, saj je Young nato podal AJ-ju Dybantsi, prvemu izboru letošnjega nabora, ki je z metom iz obrata vsega desetinko sekunde pred koncem izsilil še drugi podaljšek.

Cunningham dokončal rekordni večer

Cunningham je tudi drugi podaljšek začel s trojko, 25 sekund pred koncem pa je z metom iz obrata Detroitu zagotovil štiri točke prednosti. Washington tokrat odgovora ni več našel.

»Po dveh podaljških je bilo vse odvisno od tega, kdo si bolj želi zmage in kdo ima še več moči. Sam bi vsak dan stavil na svojo ekipo. Odlična zmaga za nas,« je po tekmi dejal Cunningham.

Njegovih 52 točk je tudi nov osebni rekord. Prejšnjega je postavil pred dobrim letom dni, ko je prav proti Washingtonu dosegel 46 točk.

Philadelphia nadoknadila 17 točk zaostanka

Košarkarji Philadelphia 76ers so doma premagali Toronto Raptors s 123:112. Tyrese Maxey je dosegel 27 točk in osem asistenc, Joel Embiid pa jih je prispeval 20.

Philadelphia je prišla že do petega preobrata v sezoni na tekmah, na katerih je zaostajala za najmanj deset točk. Tokrat je bilo videti še precej slabše, saj je v prvi četrtini zaostajala že za 17.

Embiid je po trku s kolenom za kratek čas zapustil igrišče in odšel v garderobo, a se je še pred koncem prve četrtine vrnil na parket ter pomagal ekipi do preobrata.

»To je bila izjemno profesionalna zmaga. Vztrajali smo, čeprav začetek ni bil dober,« je dejal Maxey, ki je pohvalil tudi sodelovanje z Embiidom, najkoristnejšim igralcem lige leta 2023.

Veteran LeBron James, ki bo prihodnji mesec dopolnil 42 let, je tekmo izpustil zaradi težav s spodnjim delom hrbta. Philadelphia ima zdaj razmerje zmag in porazov 10:3 ter za vodilnim Bostonom (10:2) v vzhodni konferenci zaostaja za pol zmage.

Minnesota Timberwolves so bili prepričljivo boljši od Dallas Mavericks s 133:94, Phoenix Suns pa so po zaslugi 30 točk Devina Bookerja premagali Charlotte Hornets s 101:96.

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Detroit PistonskošarkaNBAPhiladelphia 76ersWashington WizardsDallas MavericksJoel EmbiidBoston CelticsMinnesota TimberwolvesTrae YoungCade CunninghamAusar ThompsonAnthony DavisToronto RaptorsTyrese MaxeyLuka Dončić

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