Presegel je tudi Michaela Jordana, a so ga vseeno zbadali

Košarkarji Clevelanda so serijo z Detroitom izenačili na 2:2, do zmage s 112:103 v domači dvorani so prišli po zaslugi zgodovinsko dobrega drugega polčasa Donovana Mitchlla, ki je 39 od svojih 43 točk dosegel v zadnjih 24 minutah igre in izenačil rekord lige NBA po doseženih točkah v enem polčasu na tekmah končnice.

Pred branilcem Clevelanda je to uspelo le košarkarju Golden State Warriors Ericu Floydu leta 1987 na tekmi z Los Angeles Lakers. Mitchell bi lahko popravil rekordno znamko, a je pol minute pred koncem zgrešil prosti met. »To sem nenehno poslušal v slačilnici, soigralci me zbadajo. A to ni pomembno, šteje le zmaga,« je bil dobre volje Mitchell.

Ob 29-letniku je bil razpoložen tudi James Harden, ki je prvi dve tekmi z Detroitom odigral zelo slabo, zdaj pa počasi lovi ritem. Tokrat je dosegel 24 točk in dodal 11 asistenc, skupaj z Mitchllom sta zrežirala 89 od 112 točk Konjenikov. »Imeli smo priložnost, da poravnamo serijo in zdaj smo končno oba polčasa začeli, kot smo se dogovorili. Zdaj se začenja znova,« je povedal Harden.

Peta tekma serije bo v Detroitu v četrtek ob 2. uri zjutraj.