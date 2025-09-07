Presenečenja se nadaljujejo, tudi Francozi domov

Še naprej se nadaljujejo presenečenja na evropskem prvenstvu v košarki. Potem ko se iz skupine niso prebili branilci naslova prvakov iz Španije in so v osmini finala proti Finski izpadli glavni favoriti iz Srbije, so danes razočarali tudi olimpijski podprvaki Francozi, premagali so jih tekmeci iz Gruzije.

Gruzijska košarkarska reprezentanca je v Rigi v osmini finala evropskega prvenstva presenetljivo izločila Franocoze, ene glavnih favoritov za najvišja mesta in srebrne na prejšnjem prvenstvu. Gruzijci so slavili z 80:70 (24:20, 38:37, 58:54). Gruzija bo v četrtfinalu igrala proti Finski, ki je v soboto pred tem presenetila Srbijo.

Francija, dobitnica srebra z lanskih olimpijskih iger v Parizu, je pred tem v 2. krogu predtekmovalne skupine D premagala Slovenijo s 103:95 ter skupinski dela končala na vrhu ob edinem porazu proti Izraelu. V izločilnih bojih pa je Francija naletela na nepremostljivo oviro že na prvi stopnici. Gruzija se je kot četrtouvrščena iz skupine C skozi šivankino uho uvrstila v osmino finala, potem ko je Grčija v zadnjem krogu skupinskega dela premagala Španijo in iz prvenstva predčasno izločila branilce naslova.

Gruzijo vodi srbski trener Aleksandar Džikić, ki je pred leti treniral tudi ljubljansko Olimpijo in novomeško Krko. V njegovi ekipi sta bila najučinkovitejša Tornike Šengelia in Kamar Baldwin s po 24 točkami, prvi je imel še osem skokov, Sandro Mamukelašvili je zabeležil 14 točk in 11 skokov, Goga Bitadze pa osem točk. Sylvain Francisco je bil s 14 točkami prvi strelec poražene zasedbe.

Gruzija je bila večji del tekme v vodstvu in je tudi zadnjo četrtino začela s štirimi točkami prednosti. Tri minute pred koncem je bil izid izenačen 68:68, Gruziji pa je pripadla končnica.

Šengelia je zadel trojko za 71:68, Bitadze je pod svojim košem blokiral Jaylena Hoarda, Baldwin pa je nato v zadnji sekundi napada izsilil prekršek, ki ga je napravil Francisco, ter imel nato tri proste mete. Vse je zadel in minuto in 26 sekund pred koncem je Gruzija povedla s 74:68. Francozom še naprej ni šel met iz razdalje, skupaj so zadeli le šest trojk iz 36 poskusov, in Gruzija se je veselila enega največjih uspehov.

Francozi so izpadli proti Gruzijcem. FOTO: Gints Ivuskans/AFP

Gruzija sicer šestič nastopa na prvenstvih stare celine, nikoli pa ni posegla višje od 11. mesta ob premiernem nastopu leta 2011. Pred tremi leti so bili Gruzijci 21. med 24 reprezentancami. V četrtfinalu bodo igrali proti Finski, ki je z 92:86 senzacionalno izločila svetovne podprvake Srbe na čelu z zvezdnikom Nikolo Jokićem.

Poljska ukrotila Nurkića

Košarkarjem Bosne in Hercegovine je dolgo kazalo, da se bodo prvič po dolgih 32 letih uvrstili v četrtfinale evropskega prvenstva v košarki, toda v zadnji četrtini so močno popustili in Poljska se je veselila zaslužene zmage z 80:72 (62:61, 40:44, 14:23).

Jusuf Nurkić ni mogel preprečiti zmage Poljske. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

Predvsem v uvodni četrtini so bosansko-hercegovski aduti na krilih sijajnega Jusufa Nurkića blesteli, s serijo 13:2 zgradili upanje o podvigu, seveda pa se kakovostnejša poljska zasedba, katere moč je ob uvodu v prvenstvo spoznala tudi naša reprezentanca, ni vdala. Predvsem udarna igralca Jordan Loyd ter Mateusz Ponitka sta ohranjala ravnotežje, v odločilnih trenutkih tekme pa tudi nagnila tehtnico na stran poljske reprezentance. Loyd je tako zbral kar 28 točk, Ponitka 19, pri izbrani vrsti BiH pa je bil najučinkovitejši omenjeni Nurkić z 20 točkami. Poljska se bo v Rigi za vstop v polfinale pomerila s Turčijo, v četrtfinalu pa so zaenkrat še Nemčija, Finska in Litva.