    Košarka

    Presenečenja se nadaljujejo, tudi Francozi domov

    Po Špancih in Srbih so se od evropskega prvenstva poslovili tudi Francozi. Poljaki boljši od BiH.
    Gruzijci so se veselili zgodovinske zmage. FOTO: Ints Kalnins/ Reuters
    Galerija
    Gruzijci so se veselili zgodovinske zmage. FOTO: Ints Kalnins/ Reuters
    P. Z., STA
    7. 9. 2025 | 16:35
    7. 9. 2025 | 17:00
    5:00
    A+A-

    Še naprej se nadaljujejo presenečenja na evropskem prvenstvu v košarki. Potem ko se iz skupine niso prebili branilci naslova prvakov iz Španije in so v osmini finala proti Finski izpadli glavni favoriti iz Srbije, so danes razočarali tudi olimpijski podprvaki Francozi, premagali so jih tekmeci iz Gruzije.

    Gruzijska košarkarska reprezentanca je v Rigi v osmini finala evropskega prvenstva presenetljivo izločila Franocoze, ene glavnih favoritov za najvišja mesta in srebrne na prejšnjem prvenstvu. Gruzijci so slavili z 80:70 (24:20, 38:37, 58:54). Gruzija bo v četrtfinalu igrala proti Finski, ki je v soboto pred tem presenetila Srbijo.

    Francija, dobitnica srebra z lanskih olimpijskih iger v Parizu, je pred tem v 2. krogu predtekmovalne skupine D premagala Slovenijo s 103:95 ter skupinski dela končala na vrhu ob edinem porazu proti Izraelu. V izločilnih bojih pa je Francija naletela na nepremostljivo oviro že na prvi stopnici. Gruzija se je kot četrtouvrščena iz skupine C skozi šivankino uho uvrstila v osmino finala, potem ko je Grčija v zadnjem krogu skupinskega dela premagala Španijo in iz prvenstva predčasno izločila branilce naslova.

    Gruzijo vodi srbski trener Aleksandar Džikić, ki je pred leti treniral tudi ljubljansko Olimpijo in novomeško Krko. V njegovi ekipi sta bila najučinkovitejša Tornike Šengelia in Kamar Baldwin s po 24 točkami, prvi je imel še osem skokov, Sandro Mamukelašvili je zabeležil 14 točk in 11 skokov, Goga Bitadze pa osem točk. Sylvain Francisco je bil s 14 točkami prvi strelec poražene zasedbe.

    Gruzija je bila večji del tekme v vodstvu in je tudi zadnjo četrtino začela s štirimi točkami prednosti. Tri minute pred koncem je bil izid izenačen 68:68, Gruziji pa je pripadla končnica.

    Šengelia je zadel trojko za 71:68, Bitadze je pod svojim košem blokiral Jaylena Hoarda, Baldwin pa je nato v zadnji sekundi napada izsilil prekršek, ki ga je napravil Francisco, ter imel nato tri proste mete. Vse je zadel in minuto in 26 sekund pred koncem je Gruzija povedla s 74:68. Francozom še naprej ni šel met iz razdalje, skupaj so zadeli le šest trojk iz 36 poskusov, in Gruzija se je veselila enega največjih uspehov.

    Francozi so izpadli proti Gruzijcem. FOTO: Gints Ivuskans/AFP
    Francozi so izpadli proti Gruzijcem. FOTO: Gints Ivuskans/AFP

    Gruzija sicer šestič nastopa na prvenstvih stare celine, nikoli pa ni posegla višje od 11. mesta ob premiernem nastopu leta 2011. Pred tremi leti so bili Gruzijci 21. med 24 reprezentancami. V četrtfinalu bodo igrali proti Finski, ki je z 92:86 senzacionalno izločila svetovne podprvake Srbe na čelu z zvezdnikom Nikolo Jokićem.

    Poljska ukrotila Nurkića

    Košarkarjem Bosne in Hercegovine je dolgo kazalo, da se bodo prvič po dolgih 32 letih uvrstili v četrtfinale evropskega prvenstva v košarki, toda v zadnji četrtini so močno popustili in Poljska se je veselila zaslužene zmage z 80:72 (62:61, 40:44, 14:23).

    Jusuf Nurkić ni mogel preprečiti zmage Poljske. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
    Jusuf Nurkić ni mogel preprečiti zmage Poljske. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

    Predvsem v uvodni četrtini so bosansko-hercegovski aduti na krilih sijajnega Jusufa Nurkića blesteli, s serijo 13:2 zgradili upanje o podvigu, seveda pa se kakovostnejša poljska zasedba, katere moč je ob uvodu v prvenstvo spoznala tudi naša reprezentanca, ni vdala. Predvsem udarna igralca Jordan Loyd ter Mateusz Ponitka sta ohranjala ravnotežje, v odločilnih trenutkih tekme pa tudi nagnila tehtnico na stran poljske reprezentance. Loyd je tako zbral kar 28 točk, Ponitka 19, pri izbrani vrsti BiH pa je bil najučinkovitejši omenjeni Nurkić z 20 točkami. Poljska se bo v Rigi za vstop v polfinale pomerila s Turčijo, v četrtfinalu pa so zaenkrat še Nemčija, Finska in Litva.

    Osmina finala:
    Sobota, 6. september:
    Turčija – Švedska 85:79
    Nemčija – Portugalska 85:58
    Litva – Latvija 88:79
    Srbija – Finska 86:92
    Nedelja, 7. september:
    Poljska – BiH 80:72
    Francija – Gruzija 70:80
    Italija – Slovenija (17.30)
    Grčija – Izrael (20.45)

    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

         V živo: Eurobasket 2025 v živo: rezultati, lestvice in komentarji

    Spremljate eurobasket tudi analitično. Rezultati, lestvice in v posebnih povezavah analize in komentarji posameznih tekem slovenske košarkarske reprezentance.
    27. 8. 2025 | 15:15
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Podvig Fincev kot senzacija stoletja

    Severnjaki ponosni na zmago v osmini finala proti Srbiji, katere selektor Svetislav Pešić poudarja, da tekmecev niso podcenjevali.
    7. 9. 2025 | 08:43
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket

    Finska senzacionalno šokirala Srbijo, ki se poslavlja z Eurobasketa

    Srbska reprezentanca je v osmini finala morala priznati premoč Finski z 92:86. Kljub vodstvu v zadnji četrtini so bile za Srbijo Finci prevelik zalogaj.
    6. 9. 2025 | 23:02
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket

    Nemci s težavami do obračuna z zmagovalcem tekme med Slovenijo in Italijo

    Nemčija se je po preobratu proti Portugalski uvrstila v četrtfinale EuroBasketa 2025, kjer čaka na zmagovalca dvoboja med Slovenijo in Italijo.
    6. 9. 2025 | 17:29
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Turki do zadnje minute trepetali pred žilavimi Švedi

    Turčija je prva četrtfinalistka evropskega prvenstva v košarki. Po napetem boju je premagala Švedsko. Danes še tri tekme v Rigi, tudi baltski derbi.
    6. 9. 2025 | 12:57
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energija: doživetje in priložnost

    Ko reka prinaša več kot elektriko ali ko hidroenergija poganja turizem

    Turistični projekti, povezani z energetsko infrastrukturo, pospešujejo delovna mesta, razvoj podjetništva in prepoznavnost občin kot trajnostnih destinacij.
    Polona Malovrh 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Kako ujeti evropski vlak podnebne nevtralnosti

    Zeleni prehod ni le nujna, ampak tudi razvojna priložnost za nova delovna mesta in tehnološke inovacije.
    Marjana Kristan Fazarinc 6. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Premium
    Nedelo
    Maja Kojc

    Duh orkestra se prenaša iz roda v rod

    Maja Kojc je vodja Glasbene produkcije RTV Slovenija, pod njenim vodstvom sta med drugim Simfonični orkester in Big Band.
    Lucijan Zalokar 7. 9. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Marjan Gavez

    Sem en čuden golfist

    Življenje 56-letnega Marjana Gaveza iz Vitomarcev blizu Ptuja, najboljšega invalidnega golfista na obli, ne teče po ustaljenih tirnicah.
    Grega Kališnik 7. 9. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta

    Pedersenu etapa, glavnina daleč zadaj

    Favoriti na dirki po Španiji so imeli pred prostim ponedeljkom mirnejši dan v sedlu. Danec že pri 60 zmagah v karieri in četrti na Vuelti.
    7. 9. 2025 | 17:58
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Konflikti in diplomacija

    Zakaj so svetovni voditelji Trumpa predlagali za Nobelovo nagrado za mir

    Nobelov odbor, ki ga sestavlja pet članov, bo prejemnika najvišje nagrade za mir letos izbral 10. oktobra.
    7. 9. 2025 | 17:22
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Socialna država

    So Nemci leni ali pa je težava recesija?

    Merz za vitkejšo socialno državo, stroka kritična, opozarja, da pri najrevnejših ne bo mogoče kaj dosti privarčevati.
    Barbara Zimic 7. 9. 2025 | 17:15
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta

    Pedersenu etapa, glavnina daleč zadaj

    Favoriti na dirki po Španiji so imeli pred prostim ponedeljkom mirnejši dan v sedlu. Danec že pri 60 zmagah v karieri in četrti na Vuelti.
    7. 9. 2025 | 17:58
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Konflikti in diplomacija

    Zakaj so svetovni voditelji Trumpa predlagali za Nobelovo nagrado za mir

    Nobelov odbor, ki ga sestavlja pet članov, bo prejemnika najvišje nagrade za mir letos izbral 10. oktobra.
    7. 9. 2025 | 17:22
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Socialna država

    So Nemci leni ali pa je težava recesija?

    Merz za vitkejšo socialno državo, stroka kritična, opozarja, da pri najrevnejših ne bo mogoče kaj dosti privarčevati.
    Barbara Zimic 7. 9. 2025 | 17:15
    Preberite več
