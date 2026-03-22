Presenečenje: Luka Dončić jo je dobro odnesel

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v izjemnem nizu tekem, ko se na trenutke poigrava z obrambami tekmecev in z lahkoto dosega 30 ali več točk. Proti Detroitu bi moral tekmo spremljati s klopi, saj je proti Orlandu dobil 16. tehnično napako sezone, a so komisarji lige NBA odločili drugače.

Po pritožbi Los Angeles Lakers in dodatnem pregledu so Dončiću razveljavili tehnično napako, Ljubljančan tako ostaja pri 15. in bo lahko igral na tekmi z Detroitom. Ta bo za Lakers predzadnja v nizu šestih gostujočih tekem, zadnje gostovanje jih čaka v Indiannapolisu v noči na četrtek, preden se vrnejo v Kalifornijo.

Trenutno imajo Lakers na 3. mestu zahodne konference tri zmage prednosti pred zasledovalci (Houston, Denver, Minnesota) in imajo lepo priložnost, da končnico dočakajo kot ena najbolj vročih ekip v ligi. Tudi lansko so začeli kot 3. nosilci na Zahodu, vendarle pa se v letošnji sezoni zdi, da so Kalifornijci ob pravem času našli šampionski recept in bi njihova zgodba lahko trajala nekoliko dlje kot lani, ko so v petih tekmah priznali premoč Minnesoti.