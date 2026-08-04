Presenečenje iz Los Angelesa: ob Dončiću znova štirikratni prvak?

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V teh dneh bi se liga NBA morala potopiti v poletno mrtvilo, v Los Angelesu pa velja prav nasprotno: vedno bolj živahno postaja. Luka Dončić se je v pismu oglasil navijačem in potrdil, da je zdaj popolnoma zdrav in da je po kratkem odmoru od košarke že nekaj mesecev trdo na delu v telovadnici. Aktivni pa so tudi v pisarni LA Lakers, blizu naj bi bil prihod štirikratnega prvaka z Golden State Warriors.
S Klayem Thompsonom je v polovici zadnje sezone v Dallasu Luka že združil moči, Thompson ob menjavi slovenskega zvezdnika ni skrival razočaranja: »Prišel sem zaradi Luka, želel sem igrati z njim.« Zdaj v Dallasu aktivno pomlajujejo moštvo, zato 36-letnik ni v njihovih načrtih in v zadnjih urah je prišlo do dogovora, po katerem bosta strani obojestransko prekinili pogodbo.
Thompson bo tako prost igralec, zanj pa je že pripravljeno mesto v postavi Los Angeles Lakers, še poročajo viri iz ZDA. Klay naj bi bil že odločen, da odide v Los Angeles, kjer je igral tudi njegov oče Mychal in kjer ima v lasti hišo, znano pa je, da je tudi navdušen nad ladjami. Pacifik je zato zanj kot naročen, pri 36 letih pa bi v postavo vnesel dober met z razdalje, izkušnje in vodstvene sposobnosti, ki bi pomlajenemu moštvu prišle prav. Nekaj ameriških novinarjev poroča, da naj bi se Thompson bodočim soigralcem pridružil že na obisku Dončića v Sloveniji v prihodnjih dneh.
V minuli sezoni je Thompson za Dallas odigral 69 tekem, v povprečju je igral 22 minut na tekmo in dosegal 11,7, točke, za tri točke je še vedno metal več kot 38-odstotno. V Los Angelesu očitno verjamejo, da ima veteran, ki je imel veliko težav s poškodbami, v sebi še dovolj goriva za novo šampionsko sezono.
Z Golden Statom je ob boku Stepha Curryja in Draymonda Greena Thompson že osvojil štiri šampionske prstane.
Pismo Dončića navijačem
»Prvih nekaj tednov po koncu sezone sem si vzel pravi odmor od košarke, da sem povsem pozdravil svoje telo. Okrevanje je potekalo odlično in zdaj sem znova stoodstotno zdrav.
To, da se na začetku vsakega poletnega premora za nekaj časa povsem odmaknem od košarke, je nekaj, kar počnem vsako leto. Morda je to nekoliko drugačen pristop, vendar pri meni deluje. Ko si dovolim, da igro za nekaj časa pogrešam in medtem preizkusim tudi kaj novega, sem ob vrnitvi na parket le še bolj navdušen in motiviran za igranje.
Komaj čakam, da moji soigralci pridejo v Ljubljano, da jim pokažem, od kod sem in da preživimo nekaj časa skupaj. Hvaležen sem za vašo podporo, upam, da preživljate lepo poletje. Se vidimo kmalu!«
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