Presenečenje iz Los Angelesa: ob Dončiću znova štirikratni prvak?

V teh dneh bi se liga NBA morala potopiti v poletno mrtvilo, v Los Angelesu pa velja prav nasprotno: vedno bolj živahno postaja. Luka Dončić se je v pismu oglasil navijačem in potrdil, da je zdaj popolnoma zdrav in da je po kratkem odmoru od košarke že nekaj mesecev trdo na delu v telovadnici. Aktivni pa so tudi v pisarni LA Lakers, blizu naj bi bil prihod štirikratnega prvaka z Golden State Warriors.

S Klayem Thompsonom je v polovici zadnje sezone v Dallasu Luka že združil moči, Thompson ob menjavi slovenskega zvezdnika ni skrival razočaranja: »Prišel sem zaradi Luka, želel sem igrati z njim.« Zdaj v Dallasu aktivno pomlajujejo moštvo, zato 36-letnik ni v njihovih načrtih in v zadnjih urah je prišlo do dogovora, po katerem bosta strani obojestransko prekinili pogodbo.

Thompson bo tako prost igralec, zanj pa je že pripravljeno mesto v postavi Los Angeles Lakers, še poročajo viri iz ZDA. Klay naj bi bil že odločen, da odide v Los Angeles, kjer je igral tudi njegov oče Mychal in kjer ima v lasti hišo, znano pa je, da je tudi navdušen nad ladjami. Pacifik je zato zanj kot naročen, pri 36 letih pa bi v postavo vnesel dober met z razdalje, izkušnje in vodstvene sposobnosti, ki bi pomlajenemu moštvu prišle prav. Nekaj ameriških novinarjev poroča, da naj bi se Thompson bodočim soigralcem pridružil že na obisku Dončića v Sloveniji v prihodnjih dneh.

Luka in Klay sta v zelo dobrih odnosih. Foto Jerome Miron/Reuters

V minuli sezoni je Thompson za Dallas odigral 69 tekem, v povprečju je igral 22 minut na tekmo in dosegal 11,7, točke, za tri točke je še vedno metal več kot 38-odstotno. V Los Angelesu očitno verjamejo, da ima veteran, ki je imel veliko težav s poškodbami, v sebi še dovolj goriva za novo šampionsko sezono.

Z Golden Statom je ob boku Stepha Curryja in Draymonda Greena Thompson že osvojil štiri šampionske prstane.