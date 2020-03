Prestavljen žreb za Tokio 

Ljubljana - Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je sporočila, da je zaradi nevarnosti širjenja novega koronavirusa za nedoločen čas prestavila žreb skupin za olimpijske igre v Tokiu.



Žreb bi moral biti tako za moške kot ženske na sporedu v petek, 20. marca, v košarkarski hiši Patricka Baumanna v Miesu v Švici.



V žrebu so sicer tudi kroglice s kasnejšimi zmagovalci štirih kvalifikacijskih turnirjev med 23. in 28. junijem. V Kaunasu v Litvi bo, če bo to dopuščal položaj glede pandemije novega koronavirusa, nastopila tudi slovenska reprezentanca. Ta se bo v skupini B pomerila z Litvo, Poljsko in Angolo, v skupini A pa igrajo domača reprezentanca Litve ter Južna Koreja in Venezuela. Pozneje sledijo še izločilni boji za eno mesto, ki pelje v Tokio.



Na olimpijske igre so sicer že uvrščene moške reprezentance Japonske (domačin), Nigerije, Argentine, ZDA, Irana, Francije, Španije in Avstralije.



Pri ženskah si je vozovnico za Tokio že priborilo vseh 12 udeleženk, in sicer Japonska (domačin), ZDA, Belgija, Kanada, Avstralija, Francija, Portoriko, Nigerija, Srbija, Kitajska, Južna Koreja in Španija.